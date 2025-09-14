Пропавшую школьницу почти неделю ищут в Верхней Пышме. Фото

Дарью ищут уже четыре дня
Дарью ищут уже четыре дня Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропала 14-летняя школьница. Местонахождение Дарьи Дмитриевой неизвестно с 11 сентября. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — говорится в ориентировке. Она опубликована в сообществе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Девочка была одета в зеленую куртку, футболку в черно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки. Дарью ищут по всей Свердловской области.

Любую информацию о местонахождении девочки можно сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или инфоргу отряда на номер 8 (922) 214-45-27.

Ориентировка Дарьи
Ориентировка Дарьи
Фото:

