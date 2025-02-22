22 февраля 2025

Екатеринбуржец, спасавший животных из горящего приюта, попал в реанимацию

Мужчина, спасавший животных из горящего приюта в Березовском, попал в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина в стабильном состоянии
Мужчина в стабильном состоянии Фото:

Свердловчанин, который помогал спасать кошек и собак из горящего приюта а поселке Кировский (Березовский городской округ), попал в реанимацию. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Волонтер и просто хороший человек Юрий Климов, спасавший животных, сейчас в реанимации Берёзовской ЦГБ. Его состояние стабильное, идет на поправку», — рассказали в telegram-канале «Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)» свидетели.

Он не единственный, кто помогал спасать животных. На место ЧП приехали и другие волонтеры, также они поблагодарили пожарных за включенность. Как ранее сообщало URA.RU, пожар произошел вечером 23 февраля в приюте «4 лапы». Число погибших животных неизвестно, очевидцы говорят, что задохнувшихся животных много. Спасенных кошек и собак разместили в других приютах.

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Свердловчанин, который помогал спасать кошек и собак из горящего приюта а поселке Кировский (Березовский городской округ), попал в реанимацию. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Волонтер и просто хороший человек Юрий Климов, спасавший животных, сейчас в реанимации Берёзовской ЦГБ. Его состояние стабильное, идет на поправку», — рассказали в telegram-канале «Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)» свидетели. Он не единственный, кто помогал спасать животных. На место ЧП приехали и другие волонтеры, также они поблагодарили пожарных за включенность. Как ранее сообщало URA.RU , пожар произошел вечером 23 февраля в приюте «4 лапы». Число погибших животных неизвестно, очевидцы говорят, что задохнувшихся животных много. Спасенных кошек и собак разместили в других приютах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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