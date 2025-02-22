В поселке Кировский под Екатеринбургом сгорел нежилой дом, где находился приют «4 лапы». Спасать животных бросились волонтеры, кошек и собак выбрасывали из окна, чтобы они не задохнулись. Об этом рассказали свидетели ЧП в соцсетях.
«Возгорание произошло в соседнем помещении с приютом „4 лапы“. Вероятность, что животные задохнулись, увы, большая. Волонтер Юрий Климов кидал животных из окна. Несколько кошек и собак удалось спасти», — сообщает со ссылкой на очевидца telegram-канал «Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)».
Количество спасенных и погибших животных пока неизвестно, часть выживших кошек и собак сбежали, их будут искать завтра. Остальных разместили в других приютах, кому требуется помощь — отвозят в ветеринарные клиники.
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