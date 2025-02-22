22 февраля 2025

«Выбрасывали животных из окна»: под Екатеринбургом сгорел приют с кошками и собаками. Фото, видео

В поселке Кировском, в Березовском, сгорел приют с кошками и собаками
© Служба новостей «URA.RU»
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На место оперативно прибыли пожарные
На место оперативно прибыли пожарные Фото:

В поселке Кировский под Екатеринбургом сгорел нежилой дом, где находился приют «4 лапы». Спасать животных бросились волонтеры, кошек и собак выбрасывали из окна, чтобы они не задохнулись. Об этом рассказали свидетели ЧП в соцсетях.

«Возгорание произошло в соседнем помещении с приютом „4 лапы“. Вероятность, что животные задохнулись, увы, большая. Волонтер Юрий Климов кидал животных из окна. Несколько кошек и собак удалось спасти», — сообщает со ссылкой на очевидца telegram-канал «Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)».

Количество спасенных и погибших животных пока неизвестно, часть выживших кошек и собак сбежали, их будут искать завтра. Остальных разместили в других приютах, кому требуется помощь — отвозят в ветеринарные клиники.

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В поселке Кировский под Екатеринбургом сгорел нежилой дом, где находился приют «4 лапы». Спасать животных бросились волонтеры, кошек и собак выбрасывали из окна, чтобы они не задохнулись. Об этом рассказали свидетели ЧП в соцсетях. «Возгорание произошло в соседнем помещении с приютом „4 лапы“. Вероятность, что животные задохнулись, увы, большая. Волонтер Юрий Климов кидал животных из окна. Несколько кошек и собак удалось спасти», — сообщает со ссылкой на очевидца telegram-канал «Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область)». Количество спасенных и погибших животных пока неизвестно, часть выживших кошек и собак сбежали, их будут искать завтра. Остальных разместили в других приютах, кому требуется помощь — отвозят в ветеринарные клиники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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