23 февраля 2025
22 февраля 2025

МЧС предупреждает жителей Прикамья о тумане

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков предупредили о возможном тумане
Пермяков предупредили о возможном тумане Фото:

В некоторых территориях Пермского края ожидается туман и изморозь. Предупреждение об этом опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 24 февраля в отдельных районах края прогнозируются изморозь, ночью и в первой половине дня туман», — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют быть бдительными на дорогах. Соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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В некоторых территориях Пермского края ожидается туман и изморозь. Предупреждение об этом опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «В Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 24 февраля в отдельных районах края прогнозируются изморозь, ночью и в первой половине дня туман», — уточнили в ведомстве. В МЧС рекомендуют быть бдительными на дорогах. Соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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