МЧС предупреждает жителей Прикамья о тумане

Пермяков предупредили о возможном тумане
В некоторых территориях Пермского края ожидается туман и изморозь. Предупреждение об этом опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«В Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 24 февраля в отдельных районах края прогнозируются изморозь, ночью и в первой половине дня туман», — уточнили в ведомстве.
В МЧС рекомендуют быть бдительными на дорогах. Соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
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