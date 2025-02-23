23 февраля 2025

В Челябинске в Масленицу усилят меры безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, меньшенин андрей
Андрей Меньшинин попросил усилить работу ЧОП в Масленицу Фото:

Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшинин попросил глав районов города вывести в Масленицу, 1 марта, достаточное количество сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Как уточнил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, охрану распределят по рекомендациям полиции. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания.

«Обращаю внимание глав, что необходимо достаточное участие сотрудников частных охранных предприятий во время празднований», — подчеркнул Меньшинин. Авдеев уточнил, что подготовка пройдет в соответствии с рекомендациями МВД.

Главные гулянья пройдут 1 марта в парках Терешковой, Гагарина и Пушкина, а также парке «Сад Победы». Основная часть мероприятий начнется в 12:00. Где искать рыцарские поединки и мастер-классы — URA.RU рассказывало в афише.

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Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшинин попросил глав районов города вывести в Масленицу, 1 марта, достаточное количество сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Как уточнил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, охрану распределят по рекомендациям полиции. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания. «Обращаю внимание глав, что необходимо достаточное участие сотрудников частных охранных предприятий во время празднований», — подчеркнул Меньшинин. Авдеев уточнил, что подготовка пройдет в соответствии с рекомендациями МВД. Главные гулянья пройдут 1 марта в парках Терешковой, Гагарина и Пушкина, а также парке «Сад Победы». Основная часть мероприятий начнется в 12:00. Где искать рыцарские поединки и мастер-классы — URA.RU рассказывало в афише.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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