В Челябинске в Масленицу усилят меры безопасности

Андрей Меньшинин попросил усилить работу ЧОП в Масленицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшинин попросил глав районов города вывести в Масленицу, 1 марта, достаточное количество сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Как уточнил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, охрану распределят по рекомендациям полиции. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания.

«Обращаю внимание глав, что необходимо достаточное участие сотрудников частных охранных предприятий во время празднований», — подчеркнул Меньшинин. Авдеев уточнил, что подготовка пройдет в соответствии с рекомендациями МВД.

Главные гулянья пройдут 1 марта в парках Терешковой, Гагарина и Пушкина, а также парке «Сад Победы». Основная часть мероприятий начнется в 12:00. Где искать рыцарские поединки и мастер-классы — URA.RU рассказывало в афише.