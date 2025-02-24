В Тюмени экстренно сел самолет из Уфы в Нижневартовск

Экипаж самолета сообщил об отказе управления передним шасси
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в тюменском аэропорту. Борт направлялся в Уфу из Нижневартовска, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«После посадки экипаж доложил об отказе управления передней стойки шасси. Запросил выключение на полосе и буксир. Рейс UTA 151 Уфа-Нижневартовск, эксплуатант ПАО АК „ЮТэйр“, — говорится в сообщении.
По данным портала 86.ru, пассажиры уже были отправлены к точке назначения другим бортом. Эти данные портал приводит со ссылкой на комментарий авиакомпании.
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