В Тюмени экстренно сел самолет из Уфы в Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экипаж самолета сообщил об отказе управления передним шасси
Экипаж самолета сообщил об отказе управления передним шасси Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в тюменском аэропорту. Борт направлялся в Уфу из Нижневартовска, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«После посадки экипаж доложил об отказе управления передней стойки шасси. Запросил выключение на полосе и буксир. Рейс UTA 151 Уфа-Нижневартовск, эксплуатант ПАО АК „ЮТэйр“, — говорится в сообщении.

По данным портала 86.ru, пассажиры уже были отправлены к точке назначения другим бортом. Эти данные портал приводит со ссылкой на комментарий авиакомпании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в тюменском аэропорту. Борт направлялся в Уфу из Нижневартовска, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «После посадки экипаж доложил об отказе управления передней стойки шасси. Запросил выключение на полосе и буксир. Рейс UTA 151 Уфа-Нижневартовск, эксплуатант ПАО АК „ЮТэйр“, — говорится в сообщении. По данным портала 86.ru, пассажиры уже были отправлены к точке назначения другим бортом. Эти данные портал приводит со ссылкой на комментарий авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...