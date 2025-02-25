Пассажирский самолет из Екатеринбурга экстренно садится в Москве из-за поломки

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, совершает экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. На борту находятся порядка 100 человек. Информация об этом появилась в Telegram.
«Сейчас борт готовится к посадке. На ВПП его уже ждут сотрудники МЧС», — передает telegram-канал Baza. Судно принадлежит авиакомпании «Россия», которая выполняет совместный рейс с «Аэрофлотом».
По данным канала, экипаж «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы, которая необходима для определения координат и параметров движения объектов с помощью радиоволн. При этом самолет пропал с радаров диспетчеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!