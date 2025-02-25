Пассажирский самолет из Екатеринбурга экстренно садится в Москве из-за поломки

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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, пассажирский самолет
Самолет пропал с радаров диспетчеров (архивное фото) Фото:

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, совершает экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. На борту находятся порядка 100 человек. Информация об этом появилась в Telegram.

«Сейчас борт готовится к посадке. На ВПП его уже ждут сотрудники МЧС», — передает telegram-канал Baza. Судно принадлежит авиакомпании «Россия», которая выполняет совместный рейс с «Аэрофлотом».

По данным канала, экипаж «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы, которая необходима для определения координат и параметров движения объектов с помощью радиоволн. При этом самолет пропал с радаров диспетчеров.

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Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, совершает экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. На борту находятся порядка 100 человек. Информация об этом появилась в Telegram. «Сейчас борт готовится к посадке. На ВПП его уже ждут сотрудники МЧС», — передает telegram-канал Baza. Судно принадлежит авиакомпании «Россия», которая выполняет совместный рейс с «Аэрофлотом». По данным канала, экипаж «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы, которая необходима для определения координат и параметров движения объектов с помощью радиоволн. При этом самолет пропал с радаров диспетчеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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