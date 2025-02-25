США допустили несчастье у сторон после мирного урегулирования СВО

Успешное совершение сделки по урегулированию конфликта на Украине оставит стороны договора немного несчастными. Такую характеристику дала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Трансляция велась на ее странице в соцсети X.
Ранее США на мировом уровне признали, что не считают Россию виновной в начале конфликта на Украине. Такое заявление Вашингтон сделал в своем варианте проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
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