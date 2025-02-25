25 февраля 2025

США допустили несчастье у сторон после мирного урегулирования СВО

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Пресс-секретарь Белого дома считает, что любая хорошая сделка оставляет немного несчастливыми стороны договора
Пресс-секретарь Белого дома считает, что любая хорошая сделка оставляет немного несчастливыми стороны договора Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Успешное совершение сделки по урегулированию конфликта на Украине оставит стороны договора немного несчастными. Такую характеристику дала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Трансляция велась на ее странице в соцсети X.

Ранее США на мировом уровне признали, что не считают Россию виновной в начале конфликта на Украине. Такое заявление Вашингтон сделал в своем варианте проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

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Успешное совершение сделки по урегулированию конфликта на Украине оставит стороны договора немного несчастными. Такую характеристику дала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Трансляция велась на ее странице в соцсети X. Ранее США на мировом уровне признали, что не считают Россию виновной в начале конфликта на Украине. Такое заявление Вашингтон сделал в своем варианте проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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