26 февраля 2025

В ЯНАО затонувшее судно, загрязняющее акваторию, предстоит поднимать владельцу

Суд отклонил апелляцию владельца сухогруза, затонувшего возле села Гыда в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал владельца поднять сухогруз (архивное фото)
Суд обязал владельца поднять сухогруз (архивное фото) Фото:

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа отклонила апелляцию владельца затонувшего в районе села Гыда (ЯНАО) сухогрузного теплохода. Собственника обязали поднять судно из акватории Гыданской губы, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Транспортное средство, занимая водный объект, создает препятствия свободному его пользованию и оказывает негативное воздействие на окружающую среду», — рассказали на официальном сайте ведомства. Исполнения решения суда прокуратура взяла на контроль.

Ранее URA.RU сообщало о сухогрузном теплоходе СТ-775, затонувшем в акватории Гыданской губы Карского моря. Обязанности по поднятию судна со дна возложено на владельца Тазовским районным судом ЯНАО.

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Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа отклонила апелляцию владельца затонувшего в районе села Гыда (ЯНАО) сухогрузного теплохода. Собственника обязали поднять судно из акватории Гыданской губы, сообщила Уральская транспортная прокуратура. «Транспортное средство, занимая водный объект, создает препятствия свободному его пользованию и оказывает негативное воздействие на окружающую среду», — рассказали на официальном сайте ведомства. Исполнения решения суда прокуратура взяла на контроль. Ранее URA.RU сообщало о сухогрузном теплоходе СТ-775, затонувшем в акватории Гыданской губы Карского моря. Обязанности по поднятию судна со дна возложено на владельца Тазовским районным судом ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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