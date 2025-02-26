В ЯНАО затонувшее судно, загрязняющее акваторию, предстоит поднимать владельцу

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа отклонила апелляцию владельца затонувшего в районе села Гыда (ЯНАО) сухогрузного теплохода. Собственника обязали поднять судно из акватории Гыданской губы, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«Транспортное средство, занимая водный объект, создает препятствия свободному его пользованию и оказывает негативное воздействие на окружающую среду», — рассказали на официальном сайте ведомства. Исполнения решения суда прокуратура взяла на контроль.
Ранее URA.RU сообщало о сухогрузном теплоходе СТ-775, затонувшем в акватории Гыданской губы Карского моря. Обязанности по поднятию судна со дна возложено на владельца Тазовским районным судом ЯНАО.
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