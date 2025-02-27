27 февраля 2025

Путин наградил многодетного отца из ХМАО медалью «За отвагу»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Излучинске бойца ждут жена и трое сыновей
В Излучинске бойца ждут жена и трое сыновей Фото:

Бойца из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) с позывным «Медведь» наградили медалью «За отвагу». Указ подписал президент России Владимир Путин. Сейчас мужчина находится на передовой, а дома его с нетерпением ждут с победой жена и трое детей.

«Житель Нижневартовского района, участник специальной военной операции с позывным „Медведь“, награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью „За отвагу“. Указ подписал Президент России Владимир Путин... Дома своего героя ждут жена и трое сыновей, гордятся своим героем и переживают за него. Для них Павел Иванович истинный пример мужества, отваги, патриотизма и ответственного служения Родине», — написано в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.

Сейчас «Медведь» служит в танковом батальоне, во взводе БПЛА. На СВО он ушел в декабре 2023 года, освоил управление беспилотниками, а теперь и сам обучает военнослужащих. В мэрии района бойца поздравили с заслуженной наградой, а также пожелали здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.

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Бойца из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) с позывным «Медведь» наградили медалью «За отвагу». Указ подписал президент России Владимир Путин. Сейчас мужчина находится на передовой, а дома его с нетерпением ждут с победой жена и трое детей. «Житель Нижневартовского района, участник специальной военной операции с позывным „Медведь“, награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью „За отвагу“. Указ подписал Президент России Владимир Путин... Дома своего героя ждут жена и трое сыновей, гордятся своим героем и переживают за него. Для них Павел Иванович истинный пример мужества, отваги, патриотизма и ответственного служения Родине», — написано в telegram-канале мэрии Нижневартовского района. Сейчас «Медведь» служит в танковом батальоне, во взводе БПЛА. На СВО он ушел в декабре 2023 года, освоил управление беспилотниками, а теперь и сам обучает военнослужащих. В мэрии района бойца поздравили с заслуженной наградой, а также пожелали здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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