Telegram-бот помог поймать пьяного водителя в Челябинске

В Челябинске полицейские задержали пьяного водителя. Узнать о нарушении им помогло сообщение, полученное через telegram-бота. Об этом рассказала пресс-служба отдела Госавтоинспекции города.
«Неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции Челябинской области о водителе автомобиля „Фольксваген“, который намеревался сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения. В своем сообщении гражданин указал место нахождения нарушителя, цвет и марку автомобиля. Информацию передали ближайшему экипажу ДПС, который и остановил правонарушителя», — говорится в сообщении ведомства.
Во время проверки документов у водителя обнаружили признаки опьянения. Проведенный на месте тест показал наличие алкоголя в крови. В отношении водителя возбудили административное дело. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 45 тысяч рублей. В Госавтоинспекции уточнили: сообщить о пьяном водителе можно через чат-бот «beZdtp74_bot» в Telegram.
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