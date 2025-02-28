28 февраля 2025

Telegram-бот помог поймать пьяного водителя в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщение о нетрезвом водители полицейские получили через telegram-бота
Сообщение о нетрезвом водители полицейские получили через telegram-бота Фото:

В Челябинске полицейские задержали пьяного водителя. Узнать о нарушении им помогло сообщение, полученное через telegram-бота. Об этом рассказала пресс-служба отдела Госавтоинспекции города.

«Неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции Челябинской области о водителе автомобиля „Фольксваген“, который намеревался сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения. В своем сообщении гражданин указал место нахождения нарушителя, цвет и марку автомобиля. Информацию передали ближайшему экипажу ДПС, который и остановил правонарушителя», — говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки документов у водителя обнаружили признаки опьянения. Проведенный на месте тест показал наличие алкоголя в крови. В отношении водителя возбудили административное дело. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 45 тысяч рублей. В Госавтоинспекции уточнили: сообщить о пьяном водителе можно через чат-бот «beZdtp74_bot» в Telegram.

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В Челябинске полицейские задержали пьяного водителя. Узнать о нарушении им помогло сообщение, полученное через telegram-бота. Об этом рассказала пресс-служба отдела Госавтоинспекции города. «Неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции Челябинской области о водителе автомобиля „Фольксваген“, который намеревался сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения. В своем сообщении гражданин указал место нахождения нарушителя, цвет и марку автомобиля. Информацию передали ближайшему экипажу ДПС, который и остановил правонарушителя», — говорится в сообщении ведомства. Во время проверки документов у водителя обнаружили признаки опьянения. Проведенный на месте тест показал наличие алкоголя в крови. В отношении водителя возбудили административное дело. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 45 тысяч рублей. В Госавтоинспекции уточнили: сообщить о пьяном водителе можно через чат-бот «beZdtp74_bot» в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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