Уроженец Челябинска, шоумен Стас Ярушин опубликовал фотографию из семейного архива. Снимком он поделился в своем telegram-канале.
«Мои архивы. Причем, мне кажется, я помню эту фотосессию. Ну, видимо, подсознание помнит, а сознание вряд ли», — написал Ярушин в посте.
На фотографии шоумен запечатлен совсем маленьким, в окружении своих близких. Сам Ярушин часто делится в соцсетях снимками со своими детьми. Ранее он показывал свои отцовские будни с новорожденной дочерью, трюки сына Ярослава на самокате и трендовый ролик с дочерью Стефанией.
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