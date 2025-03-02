02 марта 2025

Челябинский шоумен Ярушин поделился снимком из семейного архива. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин опубликовал свое фото из глубокого детства
Ярушин опубликовал свое фото из глубокого детства Фото:

Уроженец Челябинска, шоумен Стас Ярушин опубликовал фотографию из семейного архива. Снимком он поделился в своем telegram-канале.

«Мои архивы. Причем, мне кажется, я помню эту фотосессию. Ну, видимо, подсознание помнит, а сознание вряд ли», — написал Ярушин в посте.

На фотографии шоумен запечатлен совсем маленьким, в окружении своих близких. Сам Ярушин часто делится в соцсетях снимками со своими детьми. Ранее он показывал свои отцовские будни с новорожденной дочерью, трюки сына Ярослава на самокате и трендовый ролик с дочерью Стефанией.

Стас Ярушин (в центре) также заинтересовался тем, что он думает на этом фото
Стас Ярушин (в центре) также заинтересовался тем, что он думает на этом фото
Фото:

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Уроженец Челябинска, шоумен Стас Ярушин опубликовал фотографию из семейного архива. Снимком он поделился в своем telegram-канале. «Мои архивы. Причем, мне кажется, я помню эту фотосессию. Ну, видимо, подсознание помнит, а сознание вряд ли», — написал Ярушин в посте. На фотографии шоумен запечатлен совсем маленьким, в окружении своих близких. Сам Ярушин часто делится в соцсетях снимками со своими детьми. Ранее он показывал свои отцовские будни с новорожденной дочерью, трюки сына Ярослава на самокате и трендовый ролик с дочерью Стефанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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