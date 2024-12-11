Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, показал, как проводит время со своей новорожденной дочерью в будние дни. В соцсети он также поделился секретом ее убаюкивания.
«Отцовские будни. Ставлю Сашке джаз, так и засыпаем! Блогер-укачивальщик под джаз. Покупайте мои курсы и приходите на тренинги», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
О рождении третьего ребенка в семье Ярушиных стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория» в октябре. На премии ЖАРА Media Awards артист рассказал, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой. Также Стас Ярушин уже успел выявить преимущества многодетности.
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