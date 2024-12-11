11 декабря 2024

Челябинский шоумен Ярушин показал свои отцовские будни с новорожденной дочерью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий ребенок в семье Ярушиных родился осенью
Третий ребенок в семье Ярушиных родился осенью Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, показал, как проводит время со своей новорожденной дочерью в будние дни. В соцсети он также поделился секретом ее убаюкивания.

«Отцовские будни. Ставлю Сашке джаз, так и засыпаем! Блогер-укачивальщик под джаз. Покупайте мои курсы и приходите на тренинги», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

О рождении третьего ребенка в семье Ярушиных стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория» в октябре. На премии ЖАРА Media Awards артист рассказал, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой. Также Стас Ярушин уже успел выявить преимущества многодетности.

Стас Ярушин гулял со своей дочерью в снежном лесу
Стас Ярушин гулял со своей дочерью в снежном лесу
Фото:

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, показал, как проводит время со своей новорожденной дочерью в будние дни. В соцсети он также поделился секретом ее убаюкивания. «Отцовские будни. Ставлю Сашке джаз, так и засыпаем! Блогер-укачивальщик под джаз. Покупайте мои курсы и приходите на тренинги», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). О рождении третьего ребенка в семье Ярушиных стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория» в октябре. На премии ЖАРА Media Awards артист рассказал, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой. Также Стас Ярушин уже успел выявить преимущества многодетности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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