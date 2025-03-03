Стало известно, когда из Перми запустят речной маршрут до Оханска и Осы

В этом году запуск речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Навигация по этому направлению продлится до октября.
«Будет осуществлено 266 рейсов. Расстояние поездки в одну сторону составит 368 километров. Предварительная цена билета — 1052 рубля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на приказ Министерства транспорта Пермского края.
При этом, согласно документу, в 2026–2027 годах навигацию на этой линии планируют начинать раньше — в мае. Всего региональное ведомство намерено получить 29,6 млн рублей доходов от таких перевозок.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая в Перми возобновит работу электрокатамаран «Экоход 2». Стоимость билетов на прогулки останется прежней — от 1200 рублей, но на круизы вырастет на 10%.
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