03 марта 2025

Стало известно, когда из Перми запустят речной маршрут до Оханска и Осы

В 2025 году запуск речного маршрута Пермь — Оханск — Оса состоится в июне
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительная цена билета — 1052 рубля
Предварительная цена билета — 1052 рубля Фото:

В этом году запуск речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Навигация по этому направлению продлится до октября.

«Будет осуществлено 266 рейсов. Расстояние поездки в одну сторону составит 368 километров. Предварительная цена билета — 1052 рубля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на приказ Министерства транспорта Пермского края.

При этом, согласно документу, в 2026–2027 годах навигацию на этой линии планируют начинать раньше — в мае. Всего региональное ведомство намерено получить 29,6 млн рублей доходов от таких перевозок.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая в Перми возобновит работу электрокатамаран «Экоход 2». Стоимость билетов на прогулки останется прежней — от 1200 рублей, но на круизы вырастет на 10%.

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В этом году запуск речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Навигация по этому направлению продлится до октября. «Будет осуществлено 266 рейсов. Расстояние поездки в одну сторону составит 368 километров. Предварительная цена билета — 1052 рубля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на приказ Министерства транспорта Пермского края. При этом, согласно документу, в 2026–2027 годах навигацию на этой линии планируют начинать раньше — в мае. Всего региональное ведомство намерено получить 29,6 млн рублей доходов от таких перевозок. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая в Перми возобновит работу электрокатамаран «Экоход 2». Стоимость билетов на прогулки останется прежней — от 1200 рублей, но на круизы вырастет на 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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