04 марта 2025

В Пермском крае скончался главный транспортный прокурор

В Пермском крае сменится главный транспортный прокурор
© Служба новостей «URA.RU»
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Умер главный пермский транспортный прокурор
Умер главный пермский транспортный прокурор Фото:

Главный транспортный прокурор Пермского края Алексей Рубан скончался 11 января. В ближайшее время на эту должность будет назначен новый руководитель.

«Рубан скончался 11 января», — подтвердили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. По данным СМИ, его похоронили в Верхней Туре 15 января.

Рубан был назначен на должность в январе 2024. До этого он работал прокурором Серова. Сейчас обязанности главного транспортного прокурора исполняет заместитель Кирилл Шатохин.

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Главный транспортный прокурор Пермского края Алексей Рубан скончался 11 января. В ближайшее время на эту должность будет назначен новый руководитель. «Рубан скончался 11 января», — подтвердили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. По данным СМИ, его похоронили в Верхней Туре 15 января. Рубан был назначен на должность в январе 2024. До этого он работал прокурором Серова. Сейчас обязанности главного транспортного прокурора исполняет заместитель Кирилл Шатохин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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