В Пермском крае скончался главный транспортный прокурор

Умер главный пермский транспортный прокурор
Главный транспортный прокурор Пермского края Алексей Рубан скончался 11 января. В ближайшее время на эту должность будет назначен новый руководитель.
«Рубан скончался 11 января», — подтвердили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. По данным СМИ, его похоронили в Верхней Туре 15 января.
Рубан был назначен на должность в январе 2024. До этого он работал прокурором Серова. Сейчас обязанности главного транспортного прокурора исполняет заместитель Кирилл Шатохин.
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