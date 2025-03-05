05 марта 2025

Аналитики раскрыли отрасли, где платят самые высокие зарплаты в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре на машиностроительных заводах самая высокая зарплата
В Югре на машиностроительных заводах самая высокая зарплата Фото:

В Югре наиболее высокие зарплаты в этом году предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение». Аналитики Head Hunter раскрыли список компаний, которые завлекают жителей региона большими зарплатами.

«Машиностроительные компании готовы платить работникам 171 тыс. рублей. Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли, где медиана предложений составила 159,9 тыс. рублей», — следует из исследования сервиса.

Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО 81,1 тыс. рублей. В полтора раза больше готовы платить компании из сферы строительства — 137,4 тыс. рублей, перевозок — 124,9 тыс. рублей, автобизнеса — 120 тыс. рублей. От 99 до 117 тысяч рублей можно заработать в компаниях лесной промышленности и деревообработке, в энергосфере и нефтянке.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.

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В Югре наиболее высокие зарплаты в этом году предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение». Аналитики Head Hunter раскрыли список компаний, которые завлекают жителей региона большими зарплатами. «Машиностроительные компании готовы платить работникам 171 тыс. рублей. Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли, где медиана предложений составила 159,9 тыс. рублей», — следует из исследования сервиса. Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО 81,1 тыс. рублей. В полтора раза больше готовы платить компании из сферы строительства — 137,4 тыс. рублей, перевозок — 124,9 тыс. рублей, автобизнеса — 120 тыс. рублей. От 99 до 117 тысяч рублей можно заработать в компаниях лесной промышленности и деревообработке, в энергосфере и нефтянке. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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