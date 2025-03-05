Аналитики раскрыли отрасли, где платят самые высокие зарплаты в ХМАО

В Югре наиболее высокие зарплаты в этом году предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение». Аналитики Head Hunter раскрыли список компаний, которые завлекают жителей региона большими зарплатами.
«Машиностроительные компании готовы платить работникам 171 тыс. рублей. Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли, где медиана предложений составила 159,9 тыс. рублей», — следует из исследования сервиса.
Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО 81,1 тыс. рублей. В полтора раза больше готовы платить компании из сферы строительства — 137,4 тыс. рублей, перевозок — 124,9 тыс. рублей, автобизнеса — 120 тыс. рублей. От 99 до 117 тысяч рублей можно заработать в компаниях лесной промышленности и деревообработке, в энергосфере и нефтянке.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.
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