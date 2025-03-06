Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против производителя лапши «Максим». Фото

06 марта 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

Упаковка лапши «Максим» схожа с упаковкой «Макфы» Фото: Альбина Золотухина, URA.RU Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против местного производителя и продавца лапши «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга. «АО „Макфа“ выиграла суд в Китае против китайского производителя и продавца лапши. Основанием для подачи иска стало производство и продажа китайскими компаниями лапши „Максим“, дизайн упаковки которой сходен до степени смешения с товарными знаками АО „Макфа“», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга. Суд длился около года и закончился в пользу челябинского производителя макарон. Ответчикам предписано прекратить производство и продажу продукции с товарным знаком, схожим с «Макфой», а также выплатить компенсацию. В 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ активы АО «Макфа» были возвращены государству. По мнению ведомства, бизнес имеел коррупционное происхождение. Вся информация о национализации АО «Макфа» собрана в сюжете на URA.RU. На прошлой неделе ФСБ задержала директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. Их обвиняют в получении взятки в 16 миллионов рублей. Суд постановил прекратить в Китае производство и реализацию продукции, нарушающей исключительные права АО «Макфа» Фото: Альбина Золотухина, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против местного производителя и продавца лапши «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга. «АО „Макфа“ выиграла суд в Китае против китайского производителя и продавца лапши. Основанием для подачи иска стало производство и продажа китайскими компаниями лапши „Максим“, дизайн упаковки которой сходен до степени смешения с товарными знаками АО „Макфа“», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга. Суд длился около года и закончился в пользу челябинского производителя макарон. Ответчикам предписано прекратить производство и продажу продукции с товарным знаком, схожим с «Макфой», а также выплатить компенсацию. В 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ активы АО «Макфа» были возвращены государству. По мнению ведомства, бизнес имеел коррупционное происхождение. Вся информация о национализации АО «Макфа» собрана в сюжете на URA.RU. На прошлой неделе ФСБ задержала директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. Их обвиняют в получении взятки в 16 миллионов рублей.