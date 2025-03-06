Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против производителя лапши «Максим». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упаковка лапши «Максим» схожа с упаковкой «Макфы»
Упаковка лапши «Максим» схожа с упаковкой «Макфы» Фото:

Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против местного производителя и продавца лапши «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга.

«АО „Макфа“ выиграла суд в Китае против китайского производителя и продавца лапши. Основанием для подачи иска стало производство и продажа китайскими компаниями лапши „Максим“, дизайн упаковки которой сходен до степени смешения с товарными знаками АО „Макфа“», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга.

Суд длился около года и закончился в пользу челябинского производителя макарон. Ответчикам предписано прекратить производство и продажу продукции с товарным знаком, схожим с «Макфой», а также выплатить компенсацию.

В 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ активы АО «Макфа» были возвращены государству. По мнению ведомства, бизнес имеел коррупционное происхождение. Вся информация о национализации АО «Макфа» собрана в сюжете на URA.RU. На прошлой неделе ФСБ задержала директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. Их обвиняют в получении взятки в 16 миллионов рублей.

Суд постановил прекратить в Китае производство и реализацию продукции, нарушающей исключительные права АО «Макфа»
Суд постановил прекратить в Китае производство и реализацию продукции, нарушающей исключительные права АО «Макфа»
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Челябинское АО «Макфа» выиграла суд в Китае против местного производителя и продавца лапши «Максим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга. «АО „Макфа“ выиграла суд в Китае против китайского производителя и продавца лапши. Основанием для подачи иска стало производство и продажа китайскими компаниями лапши „Максим“, дизайн упаковки которой сходен до степени смешения с товарными знаками АО „Макфа“», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга. Суд длился около года и закончился в пользу челябинского производителя макарон. Ответчикам предписано прекратить производство и продажу продукции с товарным знаком, схожим с «Макфой», а также выплатить компенсацию. В 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ активы АО «Макфа» были возвращены государству. По мнению ведомства, бизнес имеел коррупционное происхождение. Вся информация о национализации АО «Макфа» собрана в сюжете на URA.RU. На прошлой неделе ФСБ задержала директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. Их обвиняют в получении взятки в 16 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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