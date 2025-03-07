07 марта 2025

В аэропорту Кольцово выступает джазовый пианист. Видео

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За игрой на пианино наблюдают пассажиры (архивное фото)
За игрой на пианино наблюдают пассажиры (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово выступает джазовый пианист Александр Богомолов в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Праздничное настроение у нас в аэровокзальном комплексе сегодня дарит пассажирам и сотрудникам джазовый пианист, композитор, аранжировщик Александр Богомолов», — передает группа авиагавани в соцсети «ВКонтакте».

Богомолов родом из Екатеринбурга. Он окончил музыкальное училище им. П.И. Чайковского и Уральский педагогический университет. Пишет музыку для групп Do-up, New Family, ГОДЖИ.

Ранее URA.RU писало о выступлении военных в аэропорту уральской столицы. Концерт боевых произведений отыграл оркестр штаба Центрального военного круга в честь Дня защитника Отечества.

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В аэропорту Кольцово выступает джазовый пианист Александр Богомолов в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Праздничное настроение у нас в аэровокзальном комплексе сегодня дарит пассажирам и сотрудникам джазовый пианист, композитор, аранжировщик Александр Богомолов», — передает группа авиагавани в соцсети «ВКонтакте». Богомолов родом из Екатеринбурга. Он окончил музыкальное училище им. П.И. Чайковского и Уральский педагогический университет. Пишет музыку для групп Do-up, New Family, ГОДЖИ. Ранее URA.RU писало о выступлении военных в аэропорту уральской столицы. Концерт боевых произведений отыграл оркестр штаба Центрального военного круга в честь Дня защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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