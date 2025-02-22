22 февраля 2025

Военные устроили концерт в Кольцово. Видео

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Концерт оркестра штаба ЦВО увидели посетители аэропорта
Концерт оркестра штаба ЦВО увидели посетители аэропорта Фото:

Оркестр штаба Центрального военного круга в честь Дня защитника Отечества впервые сыграл для посетителей аэропорта «Победный марш» композитора Николая Иванова-Радекевича, вальс «На сопках Маньчжурии» и другие боевые произведения. Управляли музыкантами начальник военно-оркестровой службы штаба ЦВО полковник Сергей Алеев и художественный руководитель капитан Алексей Божедомов. Об этом рассказали в соцсетях аэропорта.

«Нам хотелось создать особую атмосферу. Напомнить нашим пассажирам о знаменательных вехах в календаре и поздравить всех с праздником духа, силы, служения стране», — говорится в сообщении их telegram-канала.

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Оркестр штаба Центрального военного круга в честь Дня защитника Отечества впервые сыграл для посетителей аэропорта «Победный марш» композитора Николая Иванова-Радекевича, вальс «На сопках Маньчжурии» и другие боевые произведения. Управляли музыкантами начальник военно-оркестровой службы штаба ЦВО полковник Сергей Алеев и художественный руководитель капитан Алексей Божедомов. Об этом рассказали в соцсетях аэропорта. «Нам хотелось создать особую атмосферу. Напомнить нашим пассажирам о знаменательных вехах в календаре и поздравить всех с праздником духа, силы, служения стране», — говорится в сообщении их telegram-канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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