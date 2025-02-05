Пермские ученые объяснили зависимость людей от опасного фастфуда

Социолог Пермского Политеха Кощеев: фастфудом люди утверждают социальный статус
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Во всем нужна мера
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Люди впадают в зависимость от чипсов, бургеров, картошки фри и другого фастфуда как по физиологическим, так и по психологическим причинам, говорят ученые Пермского Политеха (ПНИПУ). Во-первых, эти блюда содержат усилители вкуса, вызывающие удовольствие. Во-вторых, фастфуд стал для людей символом современного образа жизни.

«Когда человек съедает вкусную и калорийную еду, выделяется нейромедиатор дофамин, который формирует ощущение удовольствия, счастья. Его выработке способствует сочетание сладкого и жирного, которым и изобилует фастфуд. Когда мозг снова захочет получить много удовольствия, он вспомнит источник положительных эмоций. При постоянном получении счастья от конкретных продуктов возникает пищевая зависимость», — поясняет доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

О социальной и психологической стороне проблемы рассказывает старший преподаватель кафедры социологии и политологии вуза Эдуард Кощеев. По его мнению, потребление фастфуда — это социальный стандарт, показатель уровня материального достатка и социальных притязаний. «Если я могу позволить себе проводить время в ресторане быстрого питания с друзьями, семьей, ходить туда в обеденный перерыв или заказывать еду на ужин, значит, я ничем не хуже остальных людей. Этот факт в моих собственных глазах и в глазах окружающих делает меня „обычным, нормальным“ человеком, частью общества», — говорит эксперт.

Между тем фастфуд в больших количества вреден для здоровья, утверждают ученые всего мира. Основные проблемы, с которыми могут столкнуться любители вредной еды:

  • Газировка после жирной еды затрудняет переваривание. Она может провоцировать сгущение крови, повышение уровня гемоглобина, образование тромбов.
  • Регулярное употребление фастфуда может привести к развитию онкологических заболеваний и даже бесплодию. Их провоцирует акриламид, который образуется, например, в картофеле, приготовленном во фритюре. Акриламид вызывает мутации генов и способствует образованию злокачественных опухолей желудка, наносит вред центральной и периферической нервной системе.
  • Употребление продуктов быстрого питания, богатых трансжирами, приводит к повышению уровня холестерина в крови, что может увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
  • Соль в фастфуде превышает допустимые нормы, а это удерживает воду в организме и приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая отеки и повышение артериального давления. Избыток натрия также увеличивает риск развития рака желудка и заболеваний почек.
  • Любители фастфуда чаще сталкиваются с депрессиями, прыщами и ожирением.

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Люди впадают в зависимость от чипсов, бургеров, картошки фри и другого фастфуда как по физиологическим, так и по психологическим причинам, говорят ученые Пермского Политеха (ПНИПУ). Во-первых, эти блюда содержат усилители вкуса, вызывающие удовольствие. Во-вторых, фастфуд стал для людей символом современного образа жизни. «Когда человек съедает вкусную и калорийную еду, выделяется нейромедиатор дофамин, который формирует ощущение удовольствия, счастья. Его выработке способствует сочетание сладкого и жирного, которым и изобилует фастфуд. Когда мозг снова захочет получить много удовольствия, он вспомнит источник положительных эмоций. При постоянном получении счастья от конкретных продуктов возникает пищевая зависимость», — поясняет доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская. О социальной и психологической стороне проблемы рассказывает старший преподаватель кафедры социологии и политологии вуза Эдуард Кощеев. По его мнению, потребление фастфуда — это социальный стандарт, показатель уровня материального достатка и социальных притязаний. «Если я могу позволить себе проводить время в ресторане быстрого питания с друзьями, семьей, ходить туда в обеденный перерыв или заказывать еду на ужин, значит, я ничем не хуже остальных людей. Этот факт в моих собственных глазах и в глазах окружающих делает меня „обычным, нормальным“ человеком, частью общества», — говорит эксперт. Между тем фастфуд в больших количества вреден для здоровья, утверждают ученые всего мира. Основные проблемы, с которыми могут столкнуться любители вредной еды:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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