Екатеринбуржцам за 15 тысяч продают ужин с эпатажной рэпершой. Скрин

В Екатеринбурге рэперша Hofmannita проведет ужин с фанатами за 15 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Hofmannita часто попадает в скандалы Фото:

В Екатеринбург с концертом едет экс-участница шоу «Пацанки» Hofmannita (Анна Михеева из Челябинска). Помимо билетов на шоу, фанатам предлагают встретиться с рэп-исполнительницей в гримерке и вместе поесть. Информация об этом указана на сайте билетного оператора.

Звезда выступит в столице Урала 14 апреля. Желающие попасть за сцену могут заплатить 15 тысяч рублей и попасть на концертную площадку раньше. Поклонников отведут за кулисы на фуршет с Hofmannita. Также можно отдать 3500 рублей, чтобы побывать на Meet & Greet: певица устроит фотосессию с поклонниками.

В прошлом году на своем концерте Hofmannita устроила потасовку со своими фанатами: она выхватывала телефоны у людей и кидала их в толпу. После дебоша артистка легла в клинику.

Певица известна тем, что она участвовала в реалити-шоу «Пацанки-3». На проекте девушка попадала в передряги, а в третьем выпуске покинула проект со скандалом: наглоталась таблеток и сняла себя на видео. Девушке дали второй шанс, но до финала она дойти так и не смогла. Также в конце 2019 года после в петербургском аэропорту Пулково Михеева напала на полицейского, на нее завели уголовное дело.

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В Екатеринбург с концертом едет экс-участница шоу «Пацанки» Hofmannita (Анна Михеева из Челябинска). Помимо билетов на шоу, фанатам предлагают встретиться с рэп-исполнительницей в гримерке и вместе поесть. Информация об этом указана на сайте билетного оператора. Звезда выступит в столице Урала 14 апреля. Желающие попасть за сцену могут заплатить 15 тысяч рублей и попасть на концертную площадку раньше. Поклонников отведут за кулисы на фуршет с Hofmannita. Также можно отдать 3500 рублей, чтобы побывать на Meet & Greet: певица устроит фотосессию с поклонниками. В прошлом году на своем концерте Hofmannita устроила потасовку со своими фанатами: она выхватывала телефоны у людей и кидала их в толпу. После дебоша артистка легла в клинику. Певица известна тем, что она участвовала в реалити-шоу «Пацанки-3». На проекте девушка попадала в передряги, а в третьем выпуске покинула проект со скандалом: наглоталась таблеток и сняла себя на видео. Девушке дали второй шанс, но до финала она дойти так и не смогла. Также в конце 2019 года после в петербургском аэропорту Пулково Михеева напала на полицейского, на нее завели уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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