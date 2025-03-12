Екатеринбуржцам за 15 тысяч продают ужин с эпатажной рэпершой. Скрин

В Екатеринбурге рэперша Hofmannita проведет ужин с фанатами за 15 тысяч

12 марта 2025 в 15:39 Размер текста - 17 +

Hofmannita часто попадает в скандалы Фото: @hofmannitavsworld / instagram / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Екатеринбург с концертом едет экс-участница шоу «Пацанки» Hofmannita (Анна Михеева из Челябинска). Помимо билетов на шоу, фанатам предлагают встретиться с рэп-исполнительницей в гримерке и вместе поесть. Информация об этом указана на сайте билетного оператора. Звезда выступит в столице Урала 14 апреля. Желающие попасть за сцену могут заплатить 15 тысяч рублей и попасть на концертную площадку раньше. Поклонников отведут за кулисы на фуршет с Hofmannita. Также можно отдать 3500 рублей, чтобы побывать на Meet & Greet: певица устроит фотосессию с поклонниками. В прошлом году на своем концерте Hofmannita устроила потасовку со своими фанатами: она выхватывала телефоны у людей и кидала их в толпу. После дебоша артистка легла в клинику. Певица известна тем, что она участвовала в реалити-шоу «Пацанки-3». На проекте девушка попадала в передряги, а в третьем выпуске покинула проект со скандалом: наглоталась таблеток и сняла себя на видео. Девушке дали второй шанс, но до финала она дойти так и не смогла. Также в конце 2019 года после в петербургском аэропорту Пулково Михеева напала на полицейского, на нее завели уголовное дело. Скриншот с сайта билетного оператора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург с концертом едет экс-участница шоу «Пацанки» Hofmannita (Анна Михеева из Челябинска). Помимо билетов на шоу, фанатам предлагают встретиться с рэп-исполнительницей в гримерке и вместе поесть. Информация об этом указана на сайте билетного оператора. Звезда выступит в столице Урала 14 апреля. Желающие попасть за сцену могут заплатить 15 тысяч рублей и попасть на концертную площадку раньше. Поклонников отведут за кулисы на фуршет с Hofmannita. Также можно отдать 3500 рублей, чтобы побывать на Meet & Greet: певица устроит фотосессию с поклонниками. В прошлом году на своем концерте Hofmannita устроила потасовку со своими фанатами: она выхватывала телефоны у людей и кидала их в толпу. После дебоша артистка легла в клинику. Певица известна тем, что она участвовала в реалити-шоу «Пацанки-3». На проекте девушка попадала в передряги, а в третьем выпуске покинула проект со скандалом: наглоталась таблеток и сняла себя на видео. Девушке дали второй шанс, но до финала она дойти так и не смогла. Также в конце 2019 года после в петербургском аэропорту Пулково Михеева напала на полицейского, на нее завели уголовное дело.