Зеленский принялся истерить из-за маневра Путина на переговорах о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался от перемирия, которое ему предложили Киев и США, и поэтому союзники должны ввести санкции против РФ. Причиной реакции Киева стало последнее заявление президента России о необходимости уточнить некоторые положения в договоре о прекращении боевых действий.
«Очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на данный момент», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, Россия должна подвергнуться новым санкциям из-за якобы нежелания лидера РФ мгновенно прекратить боевые действия.
Своим последним выступлением Владимир Путин лишил Зеленского шанса манипулировать переговорами и не попался на ловушку, приготовленную Киевом и Вашингтоном. К такому выводу пришел в разговоре с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. По его мнению, предложение о 30-дневном перемирии является дипломатической уловкой, с помощью которой США и Украины бы обратили ситуацию в свою пользу.
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