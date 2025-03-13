13 марта 2025

Зеленский принялся истерить из-за маневра Путина на переговорах о мире

Зеленского не устроили слова Путина о перемирии и он потребовал санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский увидел в словах Путина о прекращении огня отказ от перемирия
Зеленский увидел в словах Путина о прекращении огня отказ от перемирия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался от перемирия, которое ему предложили Киев и США, и поэтому союзники должны ввести санкции против РФ. Причиной реакции Киева стало последнее заявление президента России о необходимости уточнить некоторые положения в договоре о прекращении боевых действий.

«Очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на данный момент», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, Россия должна подвергнуться новым санкциям из-за якобы нежелания лидера РФ мгновенно прекратить боевые действия.

Своим последним выступлением Владимир Путин лишил Зеленского шанса манипулировать переговорами и не попался на ловушку, приготовленную Киевом и Вашингтоном. К такому выводу пришел в разговоре с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. По его мнению, предложение о 30-дневном перемирии является дипломатической уловкой, с помощью которой США и Украины бы обратили ситуацию в свою пользу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался от перемирия, которое ему предложили Киев и США, и поэтому союзники должны ввести санкции против РФ. Причиной реакции Киева стало последнее заявление президента России о необходимости уточнить некоторые положения в договоре о прекращении боевых действий. «Очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на данный момент», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, Россия должна подвергнуться новым санкциям из-за якобы нежелания лидера РФ мгновенно прекратить боевые действия. Своим последним выступлением Владимир Путин лишил Зеленского шанса манипулировать переговорами и не попался на ловушку, приготовленную Киевом и Вашингтоном. К такому выводу пришел в разговоре с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. По его мнению, предложение о 30-дневном перемирии является дипломатической уловкой, с помощью которой США и Украины бы обратили ситуацию в свою пользу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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