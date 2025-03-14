Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ снова захватить Суджу

Марочко: у Зеленского не осталось ресурсов в ВСУ для повторного захвата Суджи
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ВСУ не будут пытаться отбить Суджу, высказал предположение Марочко
ВСУ не будут пытаться отбить Суджу, высказал предположение Марочко Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало», — сказал Марочко в интервью ТАСС.

О полном освобождении Суджи сообщало Минобороны РФ 13 марта. Российские войска продолжают операцию по выбиванию ВСУ из региона.

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У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало», — сказал Марочко в интервью ТАСС. О полном освобождении Суджи сообщало Минобороны РФ 13 марта. Российские войска продолжают операцию по выбиванию ВСУ из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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