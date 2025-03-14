Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ снова захватить Суджу

У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало», — сказал Марочко в интервью ТАСС.
О полном освобождении Суджи сообщало Минобороны РФ 13 марта. Российские войска продолжают операцию по выбиванию ВСУ из региона.
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