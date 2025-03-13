В Пермском крае остро не хватает дворников

В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,7 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«На одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию). 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость», — сообщается в исследовании сервиса.
Ранее URA.RUсообщало, что пермские заводы массово ищут дворников. Соответствующие объявления на сайтах по поиску работы разместили компания «Новомет-Пермь», «Протон-ПМ», НПО «Искра» и другие заводы.
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