13 марта 2025

В Пермском крае остро не хватает дворников

© Служба новостей «URA.RU»
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На одну вакансию дворника приходится 0,7 резюме
На одну вакансию дворника приходится 0,7 резюме Фото:

В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,7 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«На одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию). 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость», — сообщается в исследовании сервиса.

Ранее URA.RUсообщало, что пермские заводы массово ищут дворников. Соответствующие объявления на сайтах по поиску работы разместили компания «Новомет-Пермь», «Протон-ПМ», НПО «Искра» и другие заводы.

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В Пермском крае отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них приходится 0,7 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter. «На одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию). 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость», — сообщается в исследовании сервиса. Ранее URA.RUсообщало, что пермские заводы массово ищут дворников. Соответствующие объявления на сайтах по поиску работы разместили компания «Новомет-Пермь», «Протон-ПМ», НПО «Искра» и другие заводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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