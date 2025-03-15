В Перми простятся с медиаменеджером Евгением Царегородцевым

Церемония прощания с пермским медиаменеджером, бывшим генеральным директором ООО «Русская медиагруппа — Пермь» Евгением Царегородцевым пройдет 17 марта. Об этом сообщают СМИ.
«Прощание с бывшим генеральным директором ООО „Русская медиагруппа — Пермь“ Евгением Царегородцевым состоится в понедельник, 17 марта, в 11:00 в большом зале прощаний на улице Старцева, 61», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что в пятницу, 14 марта, медиамендежер скоропостижно скончался в возрасте 55 лет.
Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Он закончил Пермский политехнический университет (сейчас — ПНИПУ). В конце 90-х он являлся руководителем программного отдела ТРК «Авторадио ТВ», которое после ребрендинга в середине «нулевых» было переименовано во «Взрослое радио».
Последние годы Царегородцев руководил пермским отделением медиахолдинга «РМГ». Холдинг владеет правами на вещание в Перми таких радиостанций, как «Русское радио», «Динамит FM, Хит FM, Monte Carlo и Maximum.
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