13 марта 2025

В Перми умер генеральный директор холдинга, в котором вещает «Русское радио»

Скончался генеральный директор Русской медиагруппы в Перми Евгений Царегородцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгению Царегородцеву было 55 лет
Евгению Царегородцеву было 55 лет Фото:

В Перми скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев. Медиаменеджеру было 55 лет.

«В возрасте 55 лет скончался генеральный директор филиала „Русской Медиагруппы“ — ООО „РМГ Пермь“ Евгений Царегородцев», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сотрудник компании Владислав Касьянов подтвердил URA.RU информацию о кончине Царегородцева. 

«Вчера еще мы с ним разговаривали, он был на своем рабочем месте, а утром сегодня не проснулся», — рассказал Касьянов. Он добавил, что о дате прощания с гендиректором ООО «РМГ Пермь» станет известно позднее.

Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Он стоял у истоков создания телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми. Информационное агентство URA.RU выражает соболезнования родным и близким Евгения Царегородцева. 

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В Перми скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев. Медиаменеджеру было 55 лет. «В возрасте 55 лет скончался генеральный директор филиала „Русской Медиагруппы“ — ООО „РМГ Пермь“ Евгений Царегородцев», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сотрудник компании Владислав Касьянов подтвердил URA.RU информацию о кончине Царегородцева.  «Вчера еще мы с ним разговаривали, он был на своем рабочем месте, а утром сегодня не проснулся», — рассказал Касьянов. Он добавил, что о дате прощания с гендиректором ООО «РМГ Пермь» станет известно позднее. Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Он стоял у истоков создания телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми. Информационное агентство URA.RU выражает соболезнования родным и близким Евгения Царегородцева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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