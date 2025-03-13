В Перми умер генеральный директор холдинга, в котором вещает «Русское радио»

В Перми скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Русская Медиа Группа Пермь» Евгений Царегородцев. Медиаменеджеру было 55 лет.
«В возрасте 55 лет скончался генеральный директор филиала „Русской Медиагруппы“ — ООО „РМГ Пермь“ Евгений Царегородцев», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Сотрудник компании Владислав Касьянов подтвердил URA.RU информацию о кончине Царегородцева.
«Вчера еще мы с ним разговаривали, он был на своем рабочем месте, а утром сегодня не проснулся», — рассказал Касьянов. Он добавил, что о дате прощания с гендиректором ООО «РМГ Пермь» станет известно позднее.
Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Он стоял у истоков создания телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми. Информационное агентство URA.RU выражает соболезнования родным и близким Евгения Царегородцева.
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