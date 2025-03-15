15 марта 2025

В Екатеринбурге вспыхнула пятиэтажка, на место выехали две бригады медиков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы столпились у дома после эвакуации
Жильцы столпились у дома после эвакуации Фото:

В Екатеринбурге загорелась пятиэтажка на улице Самолетной, 45 (Чкаловский район). На место пожара приехали две бригады медиков. Самостоятельно эвакуировались 48 жильцов, подтвердили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 48 человек. Информации о пострадавших не сообщалось. Пожарные проводят разведку и спасение людей с вышележащих этажей», — поделились спасатели.

Пожар тушат 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По сообщениям очевидцев, на место происшествия выехало две бригады скорой помощи.

Обновлено в 21:53: Пожар потушили в 20:58 по местному времени. По информации МЧС, спасатели вывели на улицу 12 человек, из которых семь — дети. Пострадавших трое.

Пострадавших спасатели выносят с верхних этажей
Пострадавших спасатели выносят с верхних этажей
Фото:
Самостоятельно эвакуировались 48 жильцов
Самостоятельно эвакуировались 48 жильцов
Фото:
Пострадавших увозят на скорых
Пострадавших увозят на скорых
Фото:

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В Екатеринбурге загорелась пятиэтажка на улице Самолетной, 45 (Чкаловский район). На место пожара приехали две бригады медиков. Самостоятельно эвакуировались 48 жильцов, подтвердили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 48 человек. Информации о пострадавших не сообщалось. Пожарные проводят разведку и спасение людей с вышележащих этажей», — поделились спасатели. Пожар тушат 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По сообщениям очевидцев, на место происшествия выехало две бригады скорой помощи. Обновлено в 21:53: Пожар потушили в 20:58 по местному времени. По информации МЧС, спасатели вывели на улицу 12 человек, из которых семь — дети. Пострадавших трое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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