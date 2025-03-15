В Екатеринбурге загорелась пятиэтажка на улице Самолетной, 45 (Чкаловский район). На место пожара приехали две бригады медиков. Самостоятельно эвакуировались 48 жильцов, подтвердили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 48 человек. Информации о пострадавших не сообщалось. Пожарные проводят разведку и спасение людей с вышележащих этажей», — поделились спасатели.
Пожар тушат 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По сообщениям очевидцев, на место происшествия выехало две бригады скорой помощи.
Обновлено в 21:53: Пожар потушили в 20:58 по местному времени. По информации МЧС, спасатели вывели на улицу 12 человек, из которых семь — дети. Пострадавших трое.
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