В ЦАМТО посчитали, сколько Россия заработает на продаже оружия после СВО

После окончания специальной военной операции объем экспорта российского оружия может вырасти до 17-19 млрд долларов в год. Об этом стало известно из материалов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
«В перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 млрд долларов в год», — передает содержание данных ЦАМТО ТАСС. Отмечается, что ежегодный объем экспорта в среднем составит около 13,75 млрд долларов, а портфель заказов имеет тенденцию к увеличению.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее отмечал, что общий портфель «Рособоронэкспорта» превышает 60 млрд долларов. В 2024 году Россия заняла второе место в мире по продаже вооружений, уступив только США. Ожидается, что Россия будет продавать оружие на 17-19 млрд долларов в год в течение следующих четырех лет благодаря модернизации вооружений с учетом реального боевого опыта.
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