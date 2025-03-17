В ЦАМТО посчитали, сколько Россия заработает на продаже оружия после СВО

ЦАМТО: экспорт российского оружия может достигнуть 17 млрд долларов в год
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В 2024 году Россия заняла второе место в мире по продаже оружия
В 2024 году Россия заняла второе место в мире по продаже оружия Фото:

После окончания специальной военной операции объем экспорта российского оружия может вырасти до 17-19 млрд долларов в год. Об этом стало известно из материалов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«В перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 млрд долларов в год», — передает содержание данных ЦАМТО ТАСС. Отмечается, что ежегодный объем экспорта в среднем составит около 13,75 млрд долларов, а портфель заказов имеет тенденцию к увеличению.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее отмечал, что общий портфель «Рособоронэкспорта» превышает 60 млрд долларов. В 2024 году Россия заняла второе место в мире по продаже вооружений, уступив только США. Ожидается, что Россия будет продавать оружие на 17-19 млрд долларов в год в течение следующих четырех лет благодаря модернизации вооружений с учетом реального боевого опыта.

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После окончания специальной военной операции объем экспорта российского оружия может вырасти до 17-19 млрд долларов в год. Об этом стало известно из материалов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). «В перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 млрд долларов в год», — передает содержание данных ЦАМТО ТАСС. Отмечается, что ежегодный объем экспорта в среднем составит около 13,75 млрд долларов, а портфель заказов имеет тенденцию к увеличению. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее отмечал, что общий портфель «Рособоронэкспорта» превышает 60 млрд долларов. В 2024 году Россия заняла второе место в мире по продаже вооружений, уступив только США. Ожидается, что Россия будет продавать оружие на 17-19 млрд долларов в год в течение следующих четырех лет благодаря модернизации вооружений с учетом реального боевого опыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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