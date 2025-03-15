15 марта 2025
14 марта 2025
13 марта 2025

В Петербурге брат с сестрой напали на бригаду скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский персонал, пострадавший в результате нападения, был немедленно доставлен в больницу
Медицинский персонал, пострадавший в результате нападения, был немедленно доставлен в больницу Фото:

В Петербурге брат и сестра напали на сотрудников скорой помощи в Приморском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«16 марта во втором часу ночи бригада скорой помощи прибыла к дому 16 по Афонской улице. На месте медиков уже ожидали родственники пациента: 30-летняя женщина и ее 29-летний брат. Женщина во время конфликта с бригадой толкнула 36-летнюю фельдшера, а мужчина ударил по лицу 61-летнего водителя», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Полиция быстро отреагировала на происшествие, задержав обоих нарушителей. После составления протоколов о хулиганстве, женщина была отпущена под обязательство о явке, в то время как ее брат оставлен под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Медицинский персонал, пострадавший в результате нападения, был немедленно доставлен в Елизаветинскую больницу. Фельдшер получила ушибы поясницы и правой скулы, а водитель — закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и ушибом головы. Оба сотрудника скорой помощи были отпущены домой.

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В Петербурге брат и сестра напали на сотрудников скорой помощи в Приморском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «16 марта во втором часу ночи бригада скорой помощи прибыла к дому 16 по Афонской улице. На месте медиков уже ожидали родственники пациента: 30-летняя женщина и ее 29-летний брат. Женщина во время конфликта с бригадой толкнула 36-летнюю фельдшера, а мужчина ударил по лицу 61-летнего водителя», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция быстро отреагировала на происшествие, задержав обоих нарушителей. После составления протоколов о хулиганстве, женщина была отпущена под обязательство о явке, в то время как ее брат оставлен под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Медицинский персонал, пострадавший в результате нападения, был немедленно доставлен в Елизаветинскую больницу. Фельдшер получила ушибы поясницы и правой скулы, а водитель — закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и ушибом головы. Оба сотрудника скорой помощи были отпущены домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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