В Петербурге брат с сестрой напали на бригаду скорой помощи

В Петербурге брат и сестра напали на сотрудников скорой помощи в Приморском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«16 марта во втором часу ночи бригада скорой помощи прибыла к дому 16 по Афонской улице. На месте медиков уже ожидали родственники пациента: 30-летняя женщина и ее 29-летний брат. Женщина во время конфликта с бригадой толкнула 36-летнюю фельдшера, а мужчина ударил по лицу 61-летнего водителя», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Полиция быстро отреагировала на происшествие, задержав обоих нарушителей. После составления протоколов о хулиганстве, женщина была отпущена под обязательство о явке, в то время как ее брат оставлен под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Медицинский персонал, пострадавший в результате нападения, был немедленно доставлен в Елизаветинскую больницу. Фельдшер получила ушибы поясницы и правой скулы, а водитель — закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и ушибом головы. Оба сотрудника скорой помощи были отпущены домой.
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