Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение целевого договора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в Петербурге на заседании Совета законодателей с предложением усилить ответственность за неисполнение целевого договора студентами. По ее словам, действующие меры ответственности за неисполнение обязательств по таким договорам недостаточны.
«Мне кажется, надо внимательно проанализировать законодательство и усилить его с точки зрения ответственности того, кто подписывает договор», — сказала Матвиенко в ходе заседания. Она обратилась к профильным министерствам и комитету по конституционному законодательству с просьбой проработать возможные изменения, чтобы обязательства по таким договорам исполнялись в обязательном порядке, за исключением особых случаев.
Спикер подчеркнула, что речь идет исключительно о студентах, которые осознанно заключают договор о целевом обучении, получая бесплатное образование и, зачастую, повышенную стипендию. Матвиенко также обратила внимание на проблему, когда целевое обучение предоставляется по личным связям, а затем выпускников освобождают от обязательной отработки. Она призвала навести порядок в этом вопросе и исключить возможность обхода конкурсных процедур и обязательств по договору.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.