Падение неприступной крепости Третьего рейха: шесть дней до Великой Победы

Советские солдаты 3 мая 1945 года продолжали зачистку Берлина от остатков немцев

03 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Журналисты акцентировали внимание на картине поверженного Берлина в материалах за 3 мая 1945 года Фото: официальный сайт «Военный альбом» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В мае 1945 года мир замер на пороге исторического перелома. Красная Армия, пройдя сквозь огонь Сталинграда и Курской дуги, приближалась к сердцу нацистской Германии. В эти дни, когда на Красной площади в Москве уже практически начали греметь торжественные залпы Победы, в Берлине кипели последние, отчаянные бои. Каждый метр немецкой столицы стал ареной финальной схватки, где решалась судьба всего мира. К 3 мая капитулировали немецкие войска в Италии, а над Рейхстагом уже как сутки реяло Знамя Победы. Но война еще не закончилась. До Победы осталось шесть дней. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Берлинская операция положила начало Победе К концу апреля 1945 года Берлин, объявленный Гитлером «неприступной крепостью», оказался в кольце советских фронтов. Берлинская наступательная операция, начатая 16 апреля, достигла кульминации: войска первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова и первого Украинского фронта во главе с Маршалом Иваном Коневым сокрушали последние рубежи обороны. Так выглядели улицы Берлина в мае 1945 года Фото: официальный сайт «Военный альбом» Улицы города превратились в лабиринт баррикад и снайперских гнезд, но к 3 мая сопротивление вермахта было сломлено. В штабе командующего обороной Берлина, генерала Гельмута Вейдлинга был подписан акт о капитуляции. В сводках штаба 1-го Белорусского фронта (ЦАМО) сухо говорилось: «3 мая уничтожено до 300 немцев, захвачено 12 танков... В Тиргартене обнаружен подземный госпиталь с 200 ранеными». Тем временем листовки вермахта отчаянно взывали: «Солдаты! Продолжайте сражаться! Американцы уже у Магдебурга...». Немецкое командование приказывало бойцам добираться до американцев, так как у него была надежда, что те возьмут нацистов в плен, а не расстреляют. Что писали о войне 3 мая 1945 года: хроника дня через призму документов и СМИ Газета «Правда»: полный разгром Газета «Правда» от 3 мая 1945 года вышла с заголовком: «Полный разгром берлинской группировки врага!». На ее страницах — победные донесения и призывы «добить фашистского зверя»: Советские солдаты продолжали зачистку города от немецких фашистов, мирные жители разбирали завалы Берлина Фото: официальный сайт «Военный альбом» «Вчера, 2 мая, столица фашистской Германии капитулировала. Сегодня советские бойцы продолжают зачистку города, уничтожая разрозненные группы гитлеровцев, прячущихся в подвалах и развалинах... Над Рейхстагом гордо реет Красное знамя — символ нашей несокрушимой воли», — писали журналисты. В этот день Совинформбюро обнародовало следующие данные о потерях врага: «За 2 мая уничтожено 85 немецких танков... Войска Первого Белорусского фронта завершали ликвидацию остатков окруженной группировки» немецких войск». Wirkaputt: мрачная для немцев картина поверженного Берлина от «Красной звезды» Журналисты газеты «Красная звезда» в репортаже «Последние часы фашистского логова» отражали мрачные картины поверженного Берлина. Как писал спецкор с места событий, на каждом шагу были развороченные баррикады, подбитые «фердинанды» (немецкая тяжелая самоходно-артиллерийская установка — прим. URA.RU), груды кирпича... Местные жители, прятавшиеся в бомбоубежищах, осторожно выглядывали на улицы. Одна из местных жительниц в рваном платье, увидев советских солдат, заплакала и сказала: «Спасибо, что пришли...». «В переулке у Бранденбургских ворот группа наших бойцов взяла в плен двух немецких офицеров. Один из них, оберстлейтенант, дрожащим голосом повторял: „Wirkaputt...“ („Мы сломлены...“)», — писал советский журналист. Несмотря на фактическое поражение, солдаты верхмата продолжали оказывать сопротивление. На фото — разбитая артиллерия немцев Фото: официальный сайт «Военный альбом» Также «Красная звезда» публиковала интервью с командиром роты, который рассказал, какие задачи стояли перед солдатами СССР на 3 мая: бойцы занимались очисткой немецкой столицы, квартал за кварталом. Несмотря на фактическое поражение, немцы продолжали оказывать сопротивление, стреляя в советских солдат из окон. «Немцы еще стреляют из окон, но их сопротивление уже неорганизованное. Вчера нашли склад с продовольствием — видимо, готовились к долгой осаде. — Что самое сложное сейчас? — Не дать им взорвать мосты через Шпрее (реку, протекающую в Берлине — прим. URA.RU). Саперы обезвреживают мины круглосуточно», — говорилось в интервью от 3 мая. Взгляд союзников СССР: от восхищения до злой иронии Американская газета The New York Times в статье «Berlin Falls! Red Army Captures City» («Берлин пал! Красная армия захватила город») от 3 мая констатировала: «Советские войска контролируют Рейхстаг и канцелярию Гитлера... Судьба фюрера неизвестна, но командование Красной Армии считает его мертвым». Авторы газеты также отмечали стремительное продвижение своих солдат на западе Германии. «Мюнхен, колыбель нацизма, пал под натиском седьмой армии США». Британская газета The Daily Mirror в материале «Hitler»s Dream in Ruins» («Мечта Гитлера в руинах») совмещал торжество с горькой иронией в адрес нацистской Германии и самого Гитлера. «Красная Армия ворвалась в Берлин, положив конец 12-летнему кошмару Третьего рейха... Немки, когда-то аплодировавшие вторжению в Польшу, теперь умоляют о пощаде». Письма из прошлого: отражения последних дней войны в личных записях «Неужели это конец» Советский офицер Иван писал жене из Берлина. Причем его письмо обнажало двойственность победы. «Здравствуй, дорогая Маша! Пишу тебе из Берлина. Да-да, мы здесь! Вчера немцы сдались, а сегодня город почти наш. Хожу по этим улицам и не верю: неужели конец? Вчера видел, как старик-немец хоронил сына — того убили в перестрелке. Плакал как ребенок. Хотелось сказать ему: «А ты плакал, когда твой сын жег наши деревни?». Но промолчал. Скоро вернусь. Целую крепко. Твой Ваня». «Не хочу в плен, а хочу домой» Обнародованный дневник немецкого солдата звучал как реквием. Последняя запись была датирована 3 мая 1945 года. Сами немцы, несмотря на сопротивление, понимали сами, что все кончено. Многие признавались, что уже просто хотят домой Фото: официальный сайт «Военный альбом» «Берлин пал... Русские повсюду. Нет еды. Некоторые стреляются, лишь бы не попасть в плен. Я хочу домой...», — писал немецкий военный. Он также писал, что немецкое командование призывало своих бойцов прорываться на запад, где были американцы с надеждой, что те возьмут нацистов в плен, а не расстреляют на месте. 3 мая 1945 года — день, когда война уже выиграна, но еще не закончена. Советские газеты славили победу, западные СМИ — делились страхами перед новым миропорядком. Солдаты писали письма домой, а немцы хоронили своих сыновей. Берлин, объятый дымом, превращался в символ: здесь рухнула не просто военная машина, но и идеология, обрекшая миллионы на смерть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае 1945 года мир замер на пороге исторического перелома. Красная Армия, пройдя сквозь огонь Сталинграда и Курской дуги, приближалась к сердцу нацистской Германии. В эти дни, когда на Красной площади в Москве уже практически начали греметь торжественные залпы Победы, в Берлине кипели последние, отчаянные бои. Каждый метр немецкой столицы стал ареной финальной схватки, где решалась судьба всего мира. К 3 мая капитулировали немецкие войска в Италии, а над Рейхстагом уже как сутки реяло Знамя Победы. Но война еще не закончилась. До Победы осталось шесть дней. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Берлинская операция положила начало Победе К концу апреля 1945 года Берлин, объявленный Гитлером «неприступной крепостью», оказался в кольце советских фронтов. Берлинская наступательная операция, начатая 16 апреля, достигла кульминации: войска первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова и первого Украинского фронта во главе с Маршалом Иваном Коневым сокрушали последние рубежи обороны. Улицы города превратились в лабиринт баррикад и снайперских гнезд, но к 3 мая сопротивление вермахта было сломлено. В штабе командующего обороной Берлина, генерала Гельмута Вейдлинга был подписан акт о капитуляции. В сводках штаба 1-го Белорусского фронта (ЦАМО) сухо говорилось: «3 мая уничтожено до 300 немцев, захвачено 12 танков... В Тиргартене обнаружен подземный госпиталь с 200 ранеными». Тем временем листовки вермахта отчаянно взывали: «Солдаты! Продолжайте сражаться! Американцы уже у Магдебурга...». Немецкое командование приказывало бойцам добираться до американцев, так как у него была надежда, что те возьмут нацистов в плен, а не расстреляют. Что писали о войне 3 мая 1945 года: хроника дня через призму документов и СМИ Газета «Правда»: полный разгром Газета «Правда» от 3 мая 1945 года вышла с заголовком: «Полный разгром берлинской группировки врага!». На ее страницах — победные донесения и призывы «добить фашистского зверя»: «Вчера, 2 мая, столица фашистской Германии капитулировала. Сегодня советские бойцы продолжают зачистку города, уничтожая разрозненные группы гитлеровцев, прячущихся в подвалах и развалинах... Над Рейхстагом гордо реет Красное знамя — символ нашей несокрушимой воли», — писали журналисты. В этот день Совинформбюро обнародовало следующие данные о потерях врага: «За 2 мая уничтожено 85 немецких танков... Войска Первого Белорусского фронта завершали ликвидацию остатков окруженной группировки» немецких войск». Wirkaputt: мрачная для немцев картина поверженного Берлина от «Красной звезды» Журналисты газеты «Красная звезда» в репортаже «Последние часы фашистского логова» отражали мрачные картины поверженного Берлина. Как писал спецкор с места событий, на каждом шагу были развороченные баррикады, подбитые «фердинанды» (немецкая тяжелая самоходно-артиллерийская установка — прим. URA.RU), груды кирпича... Местные жители, прятавшиеся в бомбоубежищах, осторожно выглядывали на улицы. Одна из местных жительниц в рваном платье, увидев советских солдат, заплакала и сказала: «Спасибо, что пришли...». «В переулке у Бранденбургских ворот группа наших бойцов взяла в плен двух немецких офицеров. Один из них, оберстлейтенант, дрожащим голосом повторял: „Wirkaputt...“ („Мы сломлены...“)», — писал советский журналист. Также «Красная звезда» публиковала интервью с командиром роты, который рассказал, какие задачи стояли перед солдатами СССР на 3 мая: бойцы занимались очисткой немецкой столицы, квартал за кварталом. Несмотря на фактическое поражение, немцы продолжали оказывать сопротивление, стреляя в советских солдат из окон. «Немцы еще стреляют из окон, но их сопротивление уже неорганизованное. Вчера нашли склад с продовольствием — видимо, готовились к долгой осаде. — Что самое сложное сейчас? — Не дать им взорвать мосты через Шпрее (реку, протекающую в Берлине — прим. URA.RU). Саперы обезвреживают мины круглосуточно», — говорилось в интервью от 3 мая. Взгляд союзников СССР: от восхищения до злой иронии Американская газета The New York Times в статье «Berlin Falls! Red Army Captures City» («Берлин пал! Красная армия захватила город») от 3 мая констатировала: «Советские войска контролируют Рейхстаг и канцелярию Гитлера... Судьба фюрера неизвестна, но командование Красной Армии считает его мертвым». Авторы газеты также отмечали стремительное продвижение своих солдат на западе Германии. «Мюнхен, колыбель нацизма, пал под натиском седьмой армии США». Британская газета The Daily Mirror в материале «Hitler»s Dream in Ruins» («Мечта Гитлера в руинах») совмещал торжество с горькой иронией в адрес нацистской Германии и самого Гитлера. «Красная Армия ворвалась в Берлин, положив конец 12-летнему кошмару Третьего рейха... Немки, когда-то аплодировавшие вторжению в Польшу, теперь умоляют о пощаде». Письма из прошлого: отражения последних дней войны в личных записях «Неужели это конец» Советский офицер Иван писал жене из Берлина. Причем его письмо обнажало двойственность победы. «Не хочу в плен, а хочу домой» Обнародованный дневник немецкого солдата звучал как реквием. Последняя запись была датирована 3 мая 1945 года. «Берлин пал... Русские повсюду. Нет еды. Некоторые стреляются, лишь бы не попасть в плен. Я хочу домой...», — писал немецкий военный. Он также писал, что немецкое командование призывало своих бойцов прорываться на запад, где были американцы с надеждой, что те возьмут нацистов в плен, а не расстреляют на месте. 3 мая 1945 года — день, когда война уже выиграна, но еще не закончена. Советские газеты славили победу, западные СМИ — делились страхами перед новым миропорядком. Солдаты писали письма домой, а немцы хоронили своих сыновей. Берлин, объятый дымом, превращался в символ: здесь рухнула не просто военная машина, но и идеология, обрекшая миллионы на смерть.