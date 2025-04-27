27 апреля 2025
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Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга

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Главной темой встречи стала подготовка города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Главной темой встречи стала подготовка города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Главной темой встречи стала подготовка города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас запланирована большая программа мероприятий, но прежде всего мы приводим в порядок все соответствующие памятники, воинские захоронения», — рассказал Беглов главе РФ в ходе встречи. Он подробно описал планы мероприятий и о том, как город намерен отметить значимую дату.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Главной темой встречи стала подготовка города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «У нас запланирована большая программа мероприятий, но прежде всего мы приводим в порядок все соответствующие памятники, воинские захоронения», — рассказал Беглов главе РФ в ходе встречи. Он подробно описал планы мероприятий и о том, как город намерен отметить значимую дату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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