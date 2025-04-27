Петербургские рыбаки получат разрешение на вылов корюшки

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, обязывающее Росрыболовство выдать разрешение на вылов корюшки предпринимателям. Об этом стало известно 78.ru.
«Арбитражный суд обязал Росрыболовство выдавать рыбакам разрешение на вылов корюшки», — пишет 78.ru. Суд признал недействительным решение Северо-Западного управления Росрыболовства, которым было отказано в выдаче разрешения на добычу корюшки. В результате ведомство обязано устранить нарушения прав предпринимателей и в течение десяти рабочих дней оформить разрешение на вылов. Помимо обязанности выдать разрешение, суд постановил взыскать с Росрыболовства расходы по госпошлине в размере десяти тысяч рублей в пользу предпринимателя, подавшего иск.
Ситуация возникла из-за того, что рыболовецкие колхозы не получили разрешения на вылов корюшки, что поставило под угрозу проведение традиционного сезона ловли этой рыбы в Петербурге и Ленинградской области в 2025 году. Без соответствующих документов промысловые предприятия не могли начать работу.
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