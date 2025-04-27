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Петербургские рыбаки получат разрешение на вылов корюшки

В Петербурге суд обязал Росрыболовство разрешить рыбакам вылов корюшки
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал недействительным решение Росрыболовства, которым было отказано в выдаче разрешения на добычу рыбы
Суд признал недействительным решение Росрыболовства, которым было отказано в выдаче разрешения на добычу рыбы Фото:

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, обязывающее Росрыболовство выдать разрешение на вылов корюшки предпринимателям. Об этом стало известно 78.ru.

«Арбитражный суд обязал Росрыболовство выдавать рыбакам разрешение на вылов корюшки», — пишет 78.ru. Суд признал недействительным решение Северо-Западного управления Росрыболовства, которым было отказано в выдаче разрешения на добычу корюшки. В результате ведомство обязано устранить нарушения прав предпринимателей и в течение десяти рабочих дней оформить разрешение на вылов. Помимо обязанности выдать разрешение, суд постановил взыскать с Росрыболовства расходы по госпошлине в размере десяти тысяч рублей в пользу предпринимателя, подавшего иск.

Ситуация возникла из-за того, что рыболовецкие колхозы не получили разрешения на вылов корюшки, что поставило под угрозу проведение традиционного сезона ловли этой рыбы в Петербурге и Ленинградской области в 2025 году. Без соответствующих документов промысловые предприятия не могли начать работу.

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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, обязывающее Росрыболовство выдать разрешение на вылов корюшки предпринимателям. Об этом стало известно 78.ru. «Арбитражный суд обязал Росрыболовство выдавать рыбакам разрешение на вылов корюшки», — пишет 78.ru. Суд признал недействительным решение Северо-Западного управления Росрыболовства, которым было отказано в выдаче разрешения на добычу корюшки. В результате ведомство обязано устранить нарушения прав предпринимателей и в течение десяти рабочих дней оформить разрешение на вылов. Помимо обязанности выдать разрешение, суд постановил взыскать с Росрыболовства расходы по госпошлине в размере десяти тысяч рублей в пользу предпринимателя, подавшего иск. Ситуация возникла из-за того, что рыболовецкие колхозы не получили разрешения на вылов корюшки, что поставило под угрозу проведение традиционного сезона ловли этой рыбы в Петербурге и Ленинградской области в 2025 году. Без соответствующих документов промысловые предприятия не могли начать работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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