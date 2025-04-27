Петербуржец на охоте спутал соседа с крупной птицей

Петербуржца оштрафовали на 500 рублей за стрельбу по соседу, которого мужчина спутал с крупной птицей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«В октябре 2024 года Роман находился в лесном массиве в Тверской области. Охотился себе Роман и произвел два выстрела дробью из зарегистрированного ружья Huglu Veyron. Как считал Роман, на дереве сидела крупная птица, а оказалось... сосед Семен», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Сосед не имеет никаких претензий к Роману, конфликт исчерпан на месте.
Роман полностью признал свою вину и выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. В ходе судебного разбирательства он раскаялся и пояснил, что не имел злого умысла и произошедшее стало результатом невнимательности. Суд ограничился минимальным административным штрафом в размере 500 рублей.
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