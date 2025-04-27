27 апреля 2025
26 апреля 2025
25 апреля 2025

Петербуржец на охоте спутал соседа с крупной птицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман произвел два выстрела дробью из ружья в птицу на дереве
Роман произвел два выстрела дробью из ружья в птицу на дереве Фото:

Петербуржца оштрафовали на 500 рублей за стрельбу по соседу, которого мужчина спутал с крупной птицей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«В октябре 2024 года Роман находился в лесном массиве в Тверской области. Охотился себе Роман и произвел два выстрела дробью из зарегистрированного ружья Huglu Veyron. Как считал Роман, на дереве сидела крупная птица, а оказалось... сосед Семен», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Сосед не имеет никаких претензий к Роману, конфликт исчерпан на месте.

Роман полностью признал свою вину и выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. В ходе судебного разбирательства он раскаялся и пояснил, что не имел злого умысла и произошедшее стало результатом невнимательности. Суд ограничился минимальным административным штрафом в размере 500 рублей.

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Петербуржца оштрафовали на 500 рублей за стрельбу по соседу, которого мужчина спутал с крупной птицей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. «В октябре 2024 года Роман находился в лесном массиве в Тверской области. Охотился себе Роман и произвел два выстрела дробью из зарегистрированного ружья Huglu Veyron. Как считал Роман, на дереве сидела крупная птица, а оказалось... сосед Семен», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Сосед не имеет никаких претензий к Роману, конфликт исчерпан на месте. Роман полностью признал свою вину и выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. В ходе судебного разбирательства он раскаялся и пояснил, что не имел злого умысла и произошедшее стало результатом невнимательности. Суд ограничился минимальным административным штрафом в размере 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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