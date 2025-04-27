В Петербурге неизвестный выстрелил в лицо 12-летнему мальчику

В Петербурге неизвестный выстрелил в лицо ребенка из пневмата. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«27 апреля в 22:30 у дома 48 по Большой Озерной улице неизвестный выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического оружия», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали у него неогнестрельное ранение в правую скуловую область.
Видеонаблюдение на месте отсутствует. Полиция Выборгского района начала проверку по факту инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.