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В Петербурге неизвестный выстрелил в лицо 12-летнему мальчику

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики диагностировали неогнестрельное ранение
Медики диагностировали неогнестрельное ранение Фото:

В Петербурге неизвестный выстрелил в лицо ребенка из пневмата. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«27 апреля в 22:30 у дома 48 по Большой Озерной улице неизвестный выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического оружия», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали у него неогнестрельное ранение в правую скуловую область.

Видеонаблюдение на месте отсутствует. Полиция Выборгского района начала проверку по факту инцидента.

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В Петербурге неизвестный выстрелил в лицо ребенка из пневмата. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «27 апреля в 22:30 у дома 48 по Большой Озерной улице неизвестный выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического оружия», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали у него неогнестрельное ранение в правую скуловую область. Видеонаблюдение на месте отсутствует. Полиция Выборгского района начала проверку по факту инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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