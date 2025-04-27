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В Петербурге кроха отравилась неизвестной жидкостью на прогулке

© Служба новостей «URA.RU»
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Найденная девочкой бутылка содержала прозрачную жидкость
Найденная девочкой бутылка содержала прозрачную жидкость Фото:

В Петербурге трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью во время прогулки в парке Интернационалистов. Малышка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«В Детской больнице №1 спасают девочку 3,5 лет от отравления. 29-летняя петербурженка привезла дочь в стационар с токсическим действием неуточненного вещества», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Состояние малышки оценивается как тяжелое.

По словам матери, найденная девочкой бутылка содержала прозрачную жидкость. Предположительно, это могла быть «закладка» с наркотическим веществом.

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В Петербурге трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью во время прогулки в парке Интернационалистов. Малышка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «В Детской больнице №1 спасают девочку 3,5 лет от отравления. 29-летняя петербурженка привезла дочь в стационар с токсическим действием неуточненного вещества», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Состояние малышки оценивается как тяжелое. По словам матери, найденная девочкой бутылка содержала прозрачную жидкость. Предположительно, это могла быть «закладка» с наркотическим веществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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