В Петербурге кроха отравилась неизвестной жидкостью на прогулке

В Петербурге трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью во время прогулки в парке Интернационалистов. Малышка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В Детской больнице №1 спасают девочку 3,5 лет от отравления. 29-летняя петербурженка привезла дочь в стационар с токсическим действием неуточненного вещества», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Состояние малышки оценивается как тяжелое.
По словам матери, найденная девочкой бутылка содержала прозрачную жидкость. Предположительно, это могла быть «закладка» с наркотическим веществом.
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