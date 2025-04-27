27 апреля 2025

«Парма» вылетела из плей-офф, уступив питерскому «Зениту»

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Финальную игру сезона пермяки провели на домашней арене (архивное фото)
Финальную игру сезона пермяки провели на домашней арене (архивное фото) Фото:

Баскетболисты «Пармы» завершили свое вступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, проиграв дома «Зениту» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 91:74 в пользу гостей площадки, передает пресс-служба пермского БК.

«Пермяки уступили в третьем матче серии плей-офф против „Зенита“, завершив сезон. Давайте просто поблагодарим парней за борьбу, яркие матчи и памятные победы, которые они нам подарили», — указано в telegram-канале клуба из Перми.

В составе пермяков лучшим игроком стал Самсон Руженцев. Он обновил собственный рекорд, набрав 32 очка.

В серии из трех матчей «Парма» не победила ни в одном. Пермский БК завоевал путевки в плей-офф турнира неделей ранее. Питерский клуб проходит в следующий раунд.

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Баскетболисты «Пармы» завершили свое вступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, проиграв дома «Зениту» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 91:74 в пользу гостей площадки, передает пресс-служба пермского БК. «Пермяки уступили в третьем матче серии плей-офф против „Зенита“, завершив сезон. Давайте просто поблагодарим парней за борьбу, яркие матчи и памятные победы, которые они нам подарили», — указано в telegram-канале клуба из Перми. В составе пермяков лучшим игроком стал Самсон Руженцев. Он обновил собственный рекорд, набрав 32 очка. В серии из трех матчей «Парма» не победила ни в одном. Пермский БК завоевал путевки в плей-офф турнира неделей ранее. Питерский клуб проходит в следующий раунд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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