«Парма» вылетела из плей-офф, уступив питерскому «Зениту»

Баскетболисты «Пармы» завершили свое вступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, проиграв дома «Зениту» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 91:74 в пользу гостей площадки, передает пресс-служба пермского БК.
«Пермяки уступили в третьем матче серии плей-офф против „Зенита“, завершив сезон. Давайте просто поблагодарим парней за борьбу, яркие матчи и памятные победы, которые они нам подарили», — указано в telegram-канале клуба из Перми.
В составе пермяков лучшим игроком стал Самсон Руженцев. Он обновил собственный рекорд, набрав 32 очка.
В серии из трех матчей «Парма» не победила ни в одном. Пермский БК завоевал путевки в плей-офф турнира неделей ранее. Питерский клуб проходит в следующий раунд.
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