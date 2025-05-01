Куда сходить в Санкт-Петербурге на майские праздники 2025: топ ярких событий

Десятки мероприятий пройдут в Санкт-Петербурге на майские праздники 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майские праздники обещют быть незабывемыми в Санкт-Петербурге
Майские праздники обещют быть незабывемыми в Санкт-Петербурге Фото:

В 2025 году майские праздники в Санкт-Петербурге обещают быть незабываемыми. В это время в городе пройдут десятки мероприятий — от фестивалей и выставок до зрелищных событий, посвященных юбилею Великой Победы. URA.RU собрало подборку самых интересных мероприятий на майские каникулы в Северной столице.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове

Погрузитесь в атмосферу весны на XIII Фестивале тюльпанов на Елагином острове. С 17 по 18 и с 24 по 25 мая 2025 года парк раскрасится в яркие цвета — 230 тысяч тюльпанов различных сортов, а также музыкальные и флористические мастер-классы подарят незабываемые впечатления.

  • Адрес: Елагин остров, 4
  • Цены: 300 ? для взрослых, 50 ? для детей
  • Часы работы: 10:00–22:00

Майские праздники в Эрмитаже: искусство и история в сердце Петербурга

В майские дни Эрмитаж откроет свои двери для всех желающих увидеть не только постоянные экспозиции, но и уникальные временные выставки, такие как «Мебельные раритеты семьи Демидовых». Это шанс прикоснуться к истории и насладиться выдающимися произведениями искусства.

  • Адрес: Дворцовая площадь, 2
  • Цены: от 300 руб. (базовый билет)
  • Часы работы: Вт, Пт, Сб: 11:00–20:00; Ср, Чт, Вс: 11:00–18:00

Запуск фонтанов в Петергофе — грандиозное зрелище

Одно из самых зрелищных событий весны — это традиционный запуск фонтанов в Петергофе. В 2025 году церемония будет посвящена 80-летию Победы, и, как всегда, она будет сопровождаться музыкальным и световым шоу. Это событие, которое стоит увидеть своими глазами.

  • Адрес: Петергоф, Разводная ул., 2
  • Цены: от 450 руб. (парк), от 600 руб. (дворцы)
  • Часы работы: 9:00–20:00

Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»

Для любителей транспорта и ретро-автомобилей — уникальная возможность увидеть парад ретро-транспорта по центральным улицам города. С 2 по 4 мая в Петербурге будет проходить VI Международный транспортный фестиваль, включающий выставку инновационного транспорта и яркую культурную программу.

  • Адрес: Манежная площадь
  • Цены: Бесплатно
  • Часы работы: 10:00–18:00

Фестиваль «Старкон» в Севкабель Порт

Для поклонников фантастики и поп-культуры 4-5 мая 2025 года в Севкабель Порт пройдет крупнейший в России фестиваль «Старкон». Вас ждут яркие косплей-шоу, встречи с популярными актерами, мастер-классы, и интересные лекции по теме науки и технологий.

  • Адрес: Кожевенная линия, 40 (Севкабель Порт)
  • Цены: от 800 ?
  • Часы работы: 12:00–22:00

Парад Победы на Дворцовой площади

9 мая Санкт-Петербург вместе с остальной страной будет отмечать 80-летие Победы. Центральным событием станет парад на Дворцовой площади, который станет ярким и торжественным моментом юбилея. В параде примет участие техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшие образцы военной техники.

  • Адрес: Дворцовая площадь
  • Цены: По приглашениям
  • Часы работы: 10:00

Шествие «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая на Невском проспекте — это одна из самых трогательных акций, в которой могут принять участие все желающие. Миллионы людей проходят по главной улице города с портретами своих родственников, героев Великой Отечественной войны.

  • Маршрут: Невский проспект
  • Цены: Бесплатно
  • Часы работы: 15:00

Праздничный концерт на Дворцовой площади

В честь 80-летия Победы на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, где петербуржцы и гости города смогут услышать как классические, так и современные композиции. Это отличная возможность насладиться качественной музыкой в живом исполнении.

  • Адрес: Дворцовая площадь
  • Цены: Бесплатно
  • Часы работы: 16:00

Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона

9 мая в 12:00 будет произведен памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона в честь 80-летия Победы. Это уникальное событие, которое сопровождается торжественной церемонией с участием военного оркестра и почётного караула.

  • Адрес: Петропавловская крепость
  • Цены: Бесплатно
  • Часы работы: 12:00

Фестиваль «Небо Победы»

3 мая 2025 года состоится авиационный фестиваль «Небо Победы», где зрители смогут увидеть демонстрационные полёты современной и военной авиации. Это не только зрелищное событие, но и познавательное, позволяющее узнать много нового о развитии отечественной авиации.

  • Адрес: Парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • Цены: Бесплатно
  • Часы работы: 10:00

Выставка «Город-герой Ленинград» в Центральном выставочном зале «Манеж»

С 27 января по 27 мая 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены более 600 исторических артефактов, которые рассказывают о жизни осажденного города. Особенностью выставки является погружение в атмосферу блокадного Ленинграда с помощью аудиоспектаклей, воспоминаний ветеранов и исторических реконструкций. Это отличная возможность для жителей и гостей города не только узнать о героическом прошлом, но и почувствовать дух того времени.

  • Адрес: Исаакиевская площадь, 1 
  • Цены: 400 ? (основной билет), 100 ? (льготный)
  • Время работы: 11:00-20:00

Грандиозный фейерверк на Неве — вечер, который нельзя пропустить

9 мая 2025 года, в честь Дня Победы, Санкт-Петербург подарит своим жителям и гостям незабываемое зрелище — грандиозный фейерверк, который озарит небо над Невой. Это событие всегда привлекает множество зрителей, а в юбилейный год оно обещает быть особенно впечатляющим. Фейерверк будет традиционно запущен у стен Петропавловской крепости и можно будет наблюдать его с нескольких набережных Невы, Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова и Троицкого моста.

  • Место: Петропавловская крепость
  • Вход: Бесплатно
  • Время: 22:00

Полезные советы для планирования майских праздников в Санкт-Петербурге:

  • Заранее покупайте билеты. Многие мероприятия, такие как выставки или мероприятия с ограниченным количеством мест, могут быстро распродаться.
  • Используйте общественный транспорт. В праздничные дни город будет заполнен людьми, а парковки могут быть переполнены.
  • Приходите заранее. Чтобы занять хорошие места на массовых мероприятиях, таких как Парад Победы или праздничный концерт.
  • Не забывайте о погоде. Май в Санкт-Петербурге переменчив, возьмите с собой дождевик или зонт, если планируете мероприятия на открытом воздухе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году майские праздники в Санкт-Петербурге обещают быть незабываемыми. В это время в городе пройдут десятки мероприятий — от фестивалей и выставок до зрелищных событий, посвященных юбилею Великой Победы. URA.RU собрало подборку самых интересных мероприятий на майские каникулы в Северной столице. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове Погрузитесь в атмосферу весны на XIII Фестивале тюльпанов на Елагином острове. С 17 по 18 и с 24 по 25 мая 2025 года парк раскрасится в яркие цвета — 230 тысяч тюльпанов различных сортов, а также музыкальные и флористические мастер-классы подарят незабываемые впечатления. Майские праздники в Эрмитаже: искусство и история в сердце Петербурга В майские дни Эрмитаж откроет свои двери для всех желающих увидеть не только постоянные экспозиции, но и уникальные временные выставки, такие как «Мебельные раритеты семьи Демидовых». Это шанс прикоснуться к истории и насладиться выдающимися произведениями искусства. Запуск фонтанов в Петергофе — грандиозное зрелище Одно из самых зрелищных событий весны — это традиционный запуск фонтанов в Петергофе. В 2025 году церемония будет посвящена 80-летию Победы, и, как всегда, она будет сопровождаться музыкальным и световым шоу. Это событие, которое стоит увидеть своими глазами. Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест» Для любителей транспорта и ретро-автомобилей — уникальная возможность увидеть парад ретро-транспорта по центральным улицам города. С 2 по 4 мая в Петербурге будет проходить VI Международный транспортный фестиваль, включающий выставку инновационного транспорта и яркую культурную программу. Фестиваль «Старкон» в Севкабель Порт Для поклонников фантастики и поп-культуры 4-5 мая 2025 года в Севкабель Порт пройдет крупнейший в России фестиваль «Старкон». Вас ждут яркие косплей-шоу, встречи с популярными актерами, мастер-классы, и интересные лекции по теме науки и технологий. Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая Санкт-Петербург вместе с остальной страной будет отмечать 80-летие Победы. Центральным событием станет парад на Дворцовой площади, который станет ярким и торжественным моментом юбилея. В параде примет участие техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшие образцы военной техники. Шествие «Бессмертный полк» Шествие «Бессмертного полка» 9 мая на Невском проспекте — это одна из самых трогательных акций, в которой могут принять участие все желающие. Миллионы людей проходят по главной улице города с портретами своих родственников, героев Великой Отечественной войны. Праздничный концерт на Дворцовой площади В честь 80-летия Победы на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, где петербуржцы и гости города смогут услышать как классические, так и современные композиции. Это отличная возможность насладиться качественной музыкой в живом исполнении. Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона 9 мая в 12:00 будет произведен памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона в честь 80-летия Победы. Это уникальное событие, которое сопровождается торжественной церемонией с участием военного оркестра и почётного караула. Фестиваль «Небо Победы» 3 мая 2025 года состоится авиационный фестиваль «Небо Победы», где зрители смогут увидеть демонстрационные полёты современной и военной авиации. Это не только зрелищное событие, но и познавательное, позволяющее узнать много нового о развитии отечественной авиации. Выставка «Город-герой Ленинград» в Центральном выставочном зале «Манеж» С 27 января по 27 мая 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены более 600 исторических артефактов, которые рассказывают о жизни осажденного города. Особенностью выставки является погружение в атмосферу блокадного Ленинграда с помощью аудиоспектаклей, воспоминаний ветеранов и исторических реконструкций. Это отличная возможность для жителей и гостей города не только узнать о героическом прошлом, но и почувствовать дух того времени. Грандиозный фейерверк на Неве — вечер, который нельзя пропустить 9 мая 2025 года, в честь Дня Победы, Санкт-Петербург подарит своим жителям и гостям незабываемое зрелище — грандиозный фейерверк, который озарит небо над Невой. Это событие всегда привлекает множество зрителей, а в юбилейный год оно обещает быть особенно впечатляющим. Фейерверк будет традиционно запущен у стен Петропавловской крепости и можно будет наблюдать его с нескольких набережных Невы, Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова и Троицкого моста. Полезные советы для планирования майских праздников в Санкт-Петербурге:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...