Куда сходить в Санкт-Петербурге на майские праздники 2025: топ ярких событий

В 2025 году майские праздники в Санкт-Петербурге обещают быть незабываемыми. В это время в городе пройдут десятки мероприятий — от фестивалей и выставок до зрелищных событий, посвященных юбилею Великой Победы. URA.RU собрало подборку самых интересных мероприятий на майские каникулы в Северной столице.
Фестиваль тюльпанов на Елагином острове
Погрузитесь в атмосферу весны на XIII Фестивале тюльпанов на Елагином острове. С 17 по 18 и с 24 по 25 мая 2025 года парк раскрасится в яркие цвета — 230 тысяч тюльпанов различных сортов, а также музыкальные и флористические мастер-классы подарят незабываемые впечатления.
- Адрес: Елагин остров, 4
- Цены: 300 ? для взрослых, 50 ? для детей
- Часы работы: 10:00–22:00
Майские праздники в Эрмитаже: искусство и история в сердце Петербурга
В майские дни Эрмитаж откроет свои двери для всех желающих увидеть не только постоянные экспозиции, но и уникальные временные выставки, такие как «Мебельные раритеты семьи Демидовых». Это шанс прикоснуться к истории и насладиться выдающимися произведениями искусства.
- Адрес: Дворцовая площадь, 2
- Цены: от 300 руб. (базовый билет)
- Часы работы: Вт, Пт, Сб: 11:00–20:00; Ср, Чт, Вс: 11:00–18:00
Запуск фонтанов в Петергофе — грандиозное зрелище
Одно из самых зрелищных событий весны — это традиционный запуск фонтанов в Петергофе. В 2025 году церемония будет посвящена 80-летию Победы, и, как всегда, она будет сопровождаться музыкальным и световым шоу. Это событие, которое стоит увидеть своими глазами.
- Адрес: Петергоф, Разводная ул., 2
- Цены: от 450 руб. (парк), от 600 руб. (дворцы)
- Часы работы: 9:00–20:00
Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»
Для любителей транспорта и ретро-автомобилей — уникальная возможность увидеть парад ретро-транспорта по центральным улицам города. С 2 по 4 мая в Петербурге будет проходить VI Международный транспортный фестиваль, включающий выставку инновационного транспорта и яркую культурную программу.
- Адрес: Манежная площадь
- Цены: Бесплатно
- Часы работы: 10:00–18:00
Фестиваль «Старкон» в Севкабель Порт
Для поклонников фантастики и поп-культуры 4-5 мая 2025 года в Севкабель Порт пройдет крупнейший в России фестиваль «Старкон». Вас ждут яркие косплей-шоу, встречи с популярными актерами, мастер-классы, и интересные лекции по теме науки и технологий.
- Адрес: Кожевенная линия, 40 (Севкабель Порт)
- Цены: от 800 ?
- Часы работы: 12:00–22:00
Парад Победы на Дворцовой площади
9 мая Санкт-Петербург вместе с остальной страной будет отмечать 80-летие Победы. Центральным событием станет парад на Дворцовой площади, который станет ярким и торжественным моментом юбилея. В параде примет участие техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшие образцы военной техники.
- Адрес: Дворцовая площадь
- Цены: По приглашениям
- Часы работы: 10:00
Шествие «Бессмертный полк»
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая на Невском проспекте — это одна из самых трогательных акций, в которой могут принять участие все желающие. Миллионы людей проходят по главной улице города с портретами своих родственников, героев Великой Отечественной войны.
- Маршрут: Невский проспект
- Цены: Бесплатно
- Часы работы: 15:00
Праздничный концерт на Дворцовой площади
В честь 80-летия Победы на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, где петербуржцы и гости города смогут услышать как классические, так и современные композиции. Это отличная возможность насладиться качественной музыкой в живом исполнении.
- Адрес: Дворцовая площадь
- Цены: Бесплатно
- Часы работы: 16:00
Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона
9 мая в 12:00 будет произведен памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона в честь 80-летия Победы. Это уникальное событие, которое сопровождается торжественной церемонией с участием военного оркестра и почётного караула.
- Адрес: Петропавловская крепость
- Цены: Бесплатно
- Часы работы: 12:00
Фестиваль «Небо Победы»
3 мая 2025 года состоится авиационный фестиваль «Небо Победы», где зрители смогут увидеть демонстрационные полёты современной и военной авиации. Это не только зрелищное событие, но и познавательное, позволяющее узнать много нового о развитии отечественной авиации.
- Адрес: Парк 300-летия Санкт-Петербурга
- Цены: Бесплатно
- Часы работы: 10:00
Выставка «Город-герой Ленинград» в Центральном выставочном зале «Манеж»
С 27 января по 27 мая 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены более 600 исторических артефактов, которые рассказывают о жизни осажденного города. Особенностью выставки является погружение в атмосферу блокадного Ленинграда с помощью аудиоспектаклей, воспоминаний ветеранов и исторических реконструкций. Это отличная возможность для жителей и гостей города не только узнать о героическом прошлом, но и почувствовать дух того времени.
- Адрес: Исаакиевская площадь, 1
- Цены: 400 ? (основной билет), 100 ? (льготный)
- Время работы: 11:00-20:00
Грандиозный фейерверк на Неве — вечер, который нельзя пропустить
9 мая 2025 года, в честь Дня Победы, Санкт-Петербург подарит своим жителям и гостям незабываемое зрелище — грандиозный фейерверк, который озарит небо над Невой. Это событие всегда привлекает множество зрителей, а в юбилейный год оно обещает быть особенно впечатляющим. Фейерверк будет традиционно запущен у стен Петропавловской крепости и можно будет наблюдать его с нескольких набережных Невы, Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова и Троицкого моста.
- Место: Петропавловская крепость
- Вход: Бесплатно
- Время: 22:00
Полезные советы для планирования майских праздников в Санкт-Петербурге:
- Заранее покупайте билеты. Многие мероприятия, такие как выставки или мероприятия с ограниченным количеством мест, могут быстро распродаться.
- Используйте общественный транспорт. В праздничные дни город будет заполнен людьми, а парковки могут быть переполнены.
- Приходите заранее. Чтобы занять хорошие места на массовых мероприятиях, таких как Парад Победы или праздничный концерт.
- Не забывайте о погоде. Май в Санкт-Петербурге переменчив, возьмите с собой дождевик или зонт, если планируете мероприятия на открытом воздухе.
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