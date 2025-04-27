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Власти рекомендовали петербуржцам не крепить георгиевские ленты к автомобилям

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году в Петербурге планируется раздать 675 тысяч георгиевских ленточек
В этом году в Петербурге планируется раздать 675 тысяч георгиевских ленточек Фото:

В преддверии празднования Дня Победы власти Петербурга обратились к жителям города с просьбой не размещать георгиевские ленты на автомобилях. Об этом 28 апреля сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

«Все желающие смогут получить ленточку и приколоть на левую сторону своей груди. Хочу заострить внимание, что к этому символу нашей Великой Победы необходимо всем относиться с особой ответственностью, с честью и внутренней гордостью. Очень не хочется, чтобы этот символ размещался где-то на элементах автомобилей», — сказал Рябовол на пресс-конференции ТАСС. 

В этом году в Петербурге планируется раздать 675 тысяч георгиевских ленточек. Акция, в которой участвуют «Волонтеры Победы» и комитет по молодежной политике, стартовала на прошлой неделе. Получить ленточку можно в районных администрациях города и у станций метро.

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В преддверии празднования Дня Победы власти Петербурга обратились к жителям города с просьбой не размещать георгиевские ленты на автомобилях. Об этом 28 апреля сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. «Все желающие смогут получить ленточку и приколоть на левую сторону своей груди. Хочу заострить внимание, что к этому символу нашей Великой Победы необходимо всем относиться с особой ответственностью, с честью и внутренней гордостью. Очень не хочется, чтобы этот символ размещался где-то на элементах автомобилей», — сказал Рябовол на пресс-конференции ТАСС.  В этом году в Петербурге планируется раздать 675 тысяч георгиевских ленточек. Акция, в которой участвуют «Волонтеры Победы» и комитет по молодежной политике, стартовала на прошлой неделе. Получить ленточку можно в районных администрациях города и у станций метро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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