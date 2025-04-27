Власти рекомендовали петербуржцам не крепить георгиевские ленты к автомобилям

В преддверии празднования Дня Победы власти Петербурга обратились к жителям города с просьбой не размещать георгиевские ленты на автомобилях. Об этом 28 апреля сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
«Все желающие смогут получить ленточку и приколоть на левую сторону своей груди. Хочу заострить внимание, что к этому символу нашей Великой Победы необходимо всем относиться с особой ответственностью, с честью и внутренней гордостью. Очень не хочется, чтобы этот символ размещался где-то на элементах автомобилей», — сказал Рябовол на пресс-конференции ТАСС.
В этом году в Петербурге планируется раздать 675 тысяч георгиевских ленточек. Акция, в которой участвуют «Волонтеры Победы» и комитет по молодежной политике, стартовала на прошлой неделе. Получить ленточку можно в районных администрациях города и у станций метро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.