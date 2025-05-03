Депутат настаивает на весенних каникулах для россиян

С 1 по 9 мая следует установить непрерывные выходные, исключив рабочие дни в этот период. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).
«Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними», — рассказал депутат в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что россияне смогут без спешки подготовиться к дачному сезону и выполнить все запланированные работы на своих приусадебных участках. Для школьников и студентов это станет дополнительным преимуществом, особенно для тех, кто готовится к предстоящим экзаменам.
Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил россиянам, что на территории города разведение открытого огня и установка мангалов запрещены. Во дворах многоквартирных домов допускается обустройство зон для проведения уличных пикников, однако такое решение должно быть принято товариществом собственников жилья, передает RT.
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