Путин признался, что постоянно борется с желанием «врезать»

Президент России Владимир Путин признался, что у него часто возникает желание «врезать». Но он с ним постоянно борется. Этим он поделился с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.
«Вы внешне всегда очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желания, как будто, что называется, врезать?» — спросил Зарубин Владимира Путина. На что президент ответил: «Всегда! Всегда я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал он.
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