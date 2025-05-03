Путин признался, что постоянно борется с желанием «врезать»

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Путин рассказал журналисту, что борется с желанием врезать кому-нибудь
Путин рассказал журналисту, что борется с желанием врезать кому-нибудь Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что у него часто возникает желание «врезать». Но он с ним постоянно борется. Этим он поделился с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

«Вы внешне всегда очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желания, как будто, что называется, врезать?» — спросил Зарубин Владимира Путина. На что президент ответил: «Всегда! Всегда я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал он. 

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Президент России Владимир Путин признался, что у него часто возникает желание «врезать». Но он с ним постоянно борется. Этим он поделился с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. «Вы внешне всегда очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желания, как будто, что называется, врезать?» — спросил Зарубин Владимира Путина. На что президент ответил: «Всегда! Всегда я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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