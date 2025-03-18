Минобрнауки РФ передаст Пермскому Политеху 460 млн рублей

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ПНИПУ получил большие деньги на развитие
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Пермский политехнический университет (ПНИПУ) в 2025 году получит от федерального Минобрнауки поддержку в 460 млн рублей. Эти деньги выделены в рамках программы «Приоритет-2030».

«Всего в 2025 году финансирование получат 119 вузов. Пермский Политех поднялся во вторую группу программы и получит господдержку в размере 460 млн рублей. На данный момент университет является единственным представителем Пермского края», — рассказали URA.RU в вузе.

Ранее в списке получателей грантов по программе «Приоритет-2030» был и Пермский классический университет (ПГНИУ). Но он выпал из рейтинга в 2023 году. Врио ректора Игорь Германов тогда говорил, что «университету предстоит серьезная работа над ошибками». 

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Пермский политехнический университет (ПНИПУ) в 2025 году получит от федерального Минобрнауки поддержку в 460 млн рублей. Эти деньги выделены в рамках программы «Приоритет-2030». «Всего в 2025 году финансирование получат 119 вузов. Пермский Политех поднялся во вторую группу программы и получит господдержку в размере 460 млн рублей. На данный момент университет является единственным представителем Пермского края», — рассказали URA.RU в вузе. Ранее в списке получателей грантов по программе «Приоритет-2030» был и Пермский классический университет (ПГНИУ). Но он выпал из рейтинга в 2023 году. Врио ректора Игорь Германов тогда говорил, что «университету предстоит серьезная работа над ошибками». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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