Минобрнауки РФ передаст Пермскому Политеху 460 млн рублей

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) в 2025 году получит от федерального Минобрнауки поддержку в 460 млн рублей. Эти деньги выделены в рамках программы «Приоритет-2030».
«Всего в 2025 году финансирование получат 119 вузов. Пермский Политех поднялся во вторую группу программы и получит господдержку в размере 460 млн рублей. На данный момент университет является единственным представителем Пермского края», — рассказали URA.RU в вузе.
Ранее в списке получателей грантов по программе «Приоритет-2030» был и Пермский классический университет (ПГНИУ). Но он выпал из рейтинга в 2023 году. Врио ректора Игорь Германов тогда говорил, что «университету предстоит серьезная работа над ошибками».
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