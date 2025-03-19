На Кубани задержан шпион украинских спецслужб

Житель Краснодарского края задержан сотрудниками регионального ФСБ. Он передавал спецслужбам Украины информацию о местном военном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины», — отметили в пресс-службе ФСБ Краснодарского края, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина получил задание от украинского куратора, собрал и передал информацию о функционировании военного объекта.
Подозреваемый, родившийся в 1979 году, в настоящее время находится под следствием. Ему инкриминируют статью 275 УК РФ, которая предусматривает ответственность за госизмену.
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