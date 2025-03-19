На Кубани задержан шпион украинских спецслужб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Кубани арестован мужчина, передававший информацию спецслужбам Украины
На Кубани арестован мужчина, передававший информацию спецслужбам Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Краснодарского края задержан сотрудниками регионального ФСБ. Он передавал спецслужбам Украины информацию о местном военном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины», — отметили в пресс-службе ФСБ Краснодарского края, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина получил задание от украинского куратора, собрал и передал информацию о функционировании военного объекта.

Подозреваемый, родившийся в 1979 году, в настоящее время находится под следствием. Ему инкриминируют статью 275 УК РФ, которая предусматривает ответственность за госизмену.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Краснодарского края задержан сотрудниками регионального ФСБ. Он передавал спецслужбам Украины информацию о местном военном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины», — отметили в пресс-службе ФСБ Краснодарского края, их слова передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина получил задание от украинского куратора, собрал и передал информацию о функционировании военного объекта. Подозреваемый, родившийся в 1979 году, в настоящее время находится под следствием. Ему инкриминируют статью 275 УК РФ, которая предусматривает ответственность за госизмену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...