Жадных до алиментов родителей могут принудительно отправить на работу

В России могут ввести принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«То есть, если мужчина говорит, что у него нет дохода, нет работы, а по факту он скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям, то он принудительно трудоустраивается, и с этой зарплаты идет содержание детей», — заявила Мишонова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что подобная мера уже введена в Белоруссии и помогает обеспечивать выплаты детям.
Ранее с этим же предложением выступал зампред комитета Госдумы Виталий Милонов. По его словам, трудоустройство для неплательщиков алиментов помогло бы решить проблемы занятости и финансовой поддержки детей. Он отметил, что многие должники жалуются на отсутствие работы, поэтому государство могло бы направлять их на работу на строительстве в России, где предлагаются достойные зарплаты.
Милонов объяснил, что такие меры помогут должникам выплатить алименты и обеспечить своими детьми. Работа на стройках, таких как строительство газопроводов и мостов, позволит им улучшить свое финансовое положение, а свежий воздух тайги поспособствует оздоровлению. Также стоит отметить, что с 25 мая вступила в силу норма о создании реестра должников по алиментам, информация о которых теперь доступна до полного погашения задолженности, передает «Царьград».
