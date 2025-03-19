В Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области
Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Белгородской области объявили о ракетной опасности на всей территории региона. Жителям рекомендовано немедленно спуститься в подвалы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он порекомендовал всем жителям региона спуститься в подвальные помещения и находиться там до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении ракетной угрозы.

Обновлено. 13:00.

Ракетная опасность в Белгородской области отменена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Власти Белгородской области объявили о ракетной опасности на всей территории региона. Жителям рекомендовано немедленно спуститься в подвалы, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он порекомендовал всем жителям региона спуститься в подвальные помещения и находиться там до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении ракетной угрозы. Обновлено. 13:00. Ракетная опасность в Белгородской области отменена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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