Зеленский заявил о прибытии на Украину нескольких дополнительных F-16

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о доставке на территорию страны нескольких дополнительных истребителей F-16 американского производства. Заявление прозвучало во время онлайн-брифинга.
«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость. Несколько самолетов F-16 прилетели на Украину, это все», — заявил Зеленский на брифинге, запись которого доступна на youtube-канале офиса президента. Точное количество и поставщиков он не раскрыл, ограничившись общим подтверждением факта.
Зеленский также опроверг сообщения российских военных корреспондентов о том, что в Сумской области был сбит F-16 Воздушных сил Украины. «Это неправда», — заявил он, но не уточнил, какой именно самолет мог быть потерян.
В сети накануне появилось видео, демонстрирующее полет истребителя F-16 на низкой высоте над Сумами, что стало предметом оживленных дискуссий среди специалистов. Эксперты выразили обеспокоенность, указывая на высокий риск такого маневра из-за нахождения вблизи линии фронта, где активны российские системы противовоздушной обороны.
Тем временем, несколько российских telegram-каналов, связанных с военными кругами РФ, ранее распространили информацию о том, что российские ПВО сбили истребитель F-16 в Сумской области при поддержке истребителя Су-35 Воздушно-космических сил России. Однако официальное подтверждение этой информации от Министерства обороны РФ на данный момент отсутствует.
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