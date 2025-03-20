Зеленский заявил о прибытии на Украину нескольких дополнительных F-16

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Несколько F-16 прибыли на Украину, заявил Зеленский
Несколько F-16 прибыли на Украину, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о доставке на территорию страны нескольких дополнительных истребителей F-16 американского производства. Заявление прозвучало во время онлайн-брифинга.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость. Несколько самолетов F-16 прилетели на Украину, это все», — заявил Зеленский на брифинге, запись которого доступна на youtube-канале офиса президента. Точное количество и поставщиков он не раскрыл, ограничившись общим подтверждением факта.

Зеленский также опроверг сообщения российских военных корреспондентов о том, что в Сумской области был сбит F-16 Воздушных сил Украины. «Это неправда», — заявил он, но не уточнил, какой именно самолет мог быть потерян.

В сети накануне появилось видео, демонстрирующее полет истребителя F-16 на низкой высоте над Сумами, что стало предметом оживленных дискуссий среди специалистов. Эксперты выразили обеспокоенность, указывая на высокий риск такого маневра из-за нахождения вблизи линии фронта, где активны российские системы противовоздушной обороны.

Тем временем, несколько российских telegram-каналов, связанных с военными кругами РФ, ранее распространили информацию о том, что российские ПВО сбили истребитель F-16 в Сумской области при поддержке истребителя Су-35 Воздушно-космических сил России. Однако официальное подтверждение этой информации от Министерства обороны РФ на данный момент отсутствует.

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Глава Украины Владимир Зеленский объявил о доставке на территорию страны нескольких дополнительных истребителей F-16 американского производства. Заявление прозвучало во время онлайн-брифинга. «Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость. Несколько самолетов F-16 прилетели на Украину, это все», — заявил Зеленский на брифинге, запись которого доступна на youtube-канале офиса президента. Точное количество и поставщиков он не раскрыл, ограничившись общим подтверждением факта. Зеленский также опроверг сообщения российских военных корреспондентов о том, что в Сумской области был сбит F-16 Воздушных сил Украины. «Это неправда», — заявил он, но не уточнил, какой именно самолет мог быть потерян. В сети накануне появилось видео, демонстрирующее полет истребителя F-16 на низкой высоте над Сумами, что стало предметом оживленных дискуссий среди специалистов. Эксперты выразили обеспокоенность, указывая на высокий риск такого маневра из-за нахождения вблизи линии фронта, где активны российские системы противовоздушной обороны. Тем временем, несколько российских telegram-каналов, связанных с военными кругами РФ, ранее распространили информацию о том, что российские ПВО сбили истребитель F-16 в Сумской области при поддержке истребителя Су-35 Воздушно-космических сил России. Однако официальное подтверждение этой информации от Министерства обороны РФ на данный момент отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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