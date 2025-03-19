Над Сумской областью сбит украинский истребитель F-16

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Истребитель сбит Белгородской ПВО
Истребитель сбит Белгородской ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский истребитель F-16 сбит силами ПВО Белгородской области в небе над Сумской областью. Пилот погиб при крушении самолета, сообщает telegram-канал Shot.

«Истребитель ВСУ F-16 сбит силами ПВО Белгородской области», — сообщает telegram-канал. Согласно данным, приведенным в посте, истребитель уничтожен ракетой С-400. В феврале издание The Wall Street Journal сообщило об инциденте, когда силы украинской противовоздушной обороны летом 2024 года по ошибке уничтожили собственный истребитель F-16, об этом пишет «Ридус». 

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Украинский истребитель F-16 сбит силами ПВО Белгородской области в небе над Сумской областью. Пилот погиб при крушении самолета, сообщает telegram-канал Shot. «Истребитель ВСУ F-16 сбит силами ПВО Белгородской области», — сообщает telegram-канал. Согласно данным, приведенным в посте, истребитель уничтожен ракетой С-400. В феврале издание The Wall Street Journal сообщило об инциденте, когда силы украинской противовоздушной обороны летом 2024 года по ошибке уничтожили собственный истребитель F-16, об этом пишет «Ридус». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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