Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии, фактически объявил войну России. В своем выступлении в бундестаге Мерц сделал ряд жестких заявлений, которые Филиппо охарактеризовал как «беспрецедентные по безответственности и жестокости».
«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — написал Филиппо в соцсети X. Он отметил, что Мерц описал конфликт на Украине как войну против всей Европы.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «все более странное впечатление» на фоне политики США. Пушков также отметил, что в ФРГ стоит посмотреть видеохронику 1940-х годов. Это поможет немецким депутатам вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий рейх в России, и чем война обернулась для немецкой стороны, которая ее развязала.
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