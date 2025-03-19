Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «все более странное впечатление» на фоне политики США. Об этом в своем telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы „ведет войну против Европы“. И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия. На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление», — написал Пушков.
Он также отметил, что в ФРГ стоит посмотреть видеохронику 1940-х годов. По его словам, это поможет депутатам вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий Рейх в России, и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала.
Ранее Мерц заявил, что после своего избрания усилит оборонные способности Европы для поддержания отношений с США. Его риторика и позиция в отношении России вызвали критику со стороны российских политиков, пишет RT. В частности, в МИД РФ считают, что у Мерца специфические подходы, но они могут поменяться.
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