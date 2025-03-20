Тюменский парк аттракционов заработал почти полмиллиарда рублей

Доходы парка аттракционов Тюмени выросли на 16%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменский парк аттракционов стал зарабатывать больше денег
Тюменский парк аттракционов стал зарабатывать больше денег Фото:

Выручка «Городского парка аттракционов и отдыха» (ГПКиО) за год выросла на 16% и составила 458 млн рублей. Такие данные указан на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm.ru.

«Выручка за 2024 год: 458 млн. руб. (+16% за год). Активы на 31 декабря 2024: 740 млн. руб. (+31% за год)», — указано в отчете аналитиков.

Там добавили, что чистая прибыль предприятия выросла на 65%. По итогам 2024 года она составила 132 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что ГПКиО закупил несколько дорогостоящих аттракционов. А в 2024 году там подняли цены на билеты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выручка «Городского парка аттракционов и отдыха» (ГПКиО) за год выросла на 16% и составила 458 млн рублей. Такие данные указан на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm.ru. «Выручка за 2024 год: 458 млн. руб. (+16% за год). Активы на 31 декабря 2024: 740 млн. руб. (+31% за год)», — указано в отчете аналитиков. Там добавили, что чистая прибыль предприятия выросла на 65%. По итогам 2024 года она составила 132 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что ГПКиО закупил несколько дорогостоящих аттракционов. А в 2024 году там подняли цены на билеты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...