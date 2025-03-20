Тюменский парк аттракционов заработал почти полмиллиарда рублей

Тюменский парк аттракционов стал зарабатывать больше денег
Выручка «Городского парка аттракционов и отдыха» (ГПКиО) за год выросла на 16% и составила 458 млн рублей. Такие данные указан на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm.ru.
«Выручка за 2024 год: 458 млн. руб. (+16% за год). Активы на 31 декабря 2024: 740 млн. руб. (+31% за год)», — указано в отчете аналитиков.
Там добавили, что чистая прибыль предприятия выросла на 65%. По итогам 2024 года она составила 132 млн рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что ГПКиО закупил несколько дорогостоящих аттракционов. А в 2024 году там подняли цены на билеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!